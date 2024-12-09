影／草屯鎮長猝逝告別式…鄉親陪走最後一程 家屬泣：不用上班了

南投草屯鎮長簡景賢在辦公室猝逝，今舉行告別式，由縣長許淑華擔任治喪委員會主委，行政院政務委員陳時中、立委馬文君、謝龍介等前往致意；靈柩起靈後繞行草屯鎮公所，公所同仁及鎮民約3、400人到場送鎮長最後一程，場面哀戚。

草屯鎮長簡景賢上月18日在辦公室休息室猝逝，享壽65歲。他曾任3屆南投縣議員，並選過3次鎮長，2018年第3次終於挑戰成功，而其鎮長任內尤為關心社福，加碼生育補助、重陽敬老金等，2022年順利連任，不料驟逝，各界惋惜。

簡景賢告別式於今上午在其喪宅舉行，由縣長許淑華擔任治喪委員會主委，不少政要人士、地方仕紳等都到場致意，行政院政務委員陳時中、立委馬文君、謝龍介及多名縣議員等人也前往弔唁，公祭結束後靈柩起靈，並繞行草屯鎮公所。

草屯鎮公所旁草溪路、草鞋墩一街短短不到300公尺，湧入約3、400人送鎮長最後一程，鄉親見到靈車有人雙手合十，有人鞠躬；代理鎮長簡青松率所內同仁在公所前列隊，眾人向靈車行三鞠躬禮，感謝簡鎮長的照顧，並對草屯鎮的付出。