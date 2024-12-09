谷關七雄「唐麻丹山」三角點被偷 國土測繪中心22日原地補建

谷關七雄傳出有三角點可能被偷，內政部國土測繪中心派員會勘發現，馬崙山的三角點鬆動，已和山友合力加固，唐麻丹山的三角點確定遺失，國土測繪中心已向警方報案，規劃重新製作三角點標石，22日上山原地補建。

內政部國土測繪中心副主任曾耀賢表示，谷關七雄「馬崙山」三角點基樁裸露且搖晃，可能繼續鬆動和被移動，國土測繪中心採公私協力方式，前天會同民間登山社團到馬崙山，在三角點位置，用小圓鍬及鏟子等工具，以人工向下挖深至盤石處，再用水泥砂等材料，將三角點標石加強固定，他呼籲山友登山時不要破壞標石。