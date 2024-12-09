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南市醫推智慧互聯系統 簡化消防人員交接病患手續

中央社／ 台南9日電

台南市立醫院無償提供台南市消防局使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，救護人員將病患送到醫院後，只要掃描QR-CODE就可完成原本需手動輸入18項表格資料匯入。

捐贈儀式今天上午在台南市立醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）舉行，院方展示自行開發的智慧系統，台南市消防局長李明峯致贈感謝狀，由院長蔡良敏代表接受。

蔡良敏致詞表示，「QR-CODE智慧互聯系統」開發初衷為解決救護人員送患者到院後，需手動輸入18項表格資料問題，起源是秀傳醫療體系總裁黃明和至急診巡視時，發現救護人員填資訊時辛勞，因此著手開發智慧系統。

蔡良敏指出，透過系統智慧整合，病患資訊由醫院端直接傳輸至消防局緊急救護管理系統，救護人員只需掃描QR-CODE即可完成資料匯入，不僅節省寶貴時間，更有效降低人力成本。

蔡良敏說，「QR-CODE智慧互聯系統」整合醫院端與消防局緊急救護管理系統，並無償提供消防局使用，提升救護效能，未來將持續致力於與在地機構合作，為市民打造更便利、高效的醫療服務環境。

李明峯表示，消防局每年送往台南市立醫院案件數約8500件，如果每件減少與醫護人員交接10分鐘，1年就可省下近1400小時時間，免除救護人員需一邊填寫資訊，一邊需看護病患辛勞，更可讓救護人員有充足時間準備面對下次勤務，有助提升整體救護效能。

人力 台南 患者

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