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中部環保團體「示愛」台積電 提這3大環保訴求

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣健康空氣行動聯盟和彰化醫療界聯盟人員，上午在台中市議會表演行動劇向台積電「示愛」。記者黃寅／攝影
台灣健康空氣行動聯盟和彰化醫療界聯盟人員，上午在台中市議會表演行動劇向台積電「示愛」。記者黃寅／攝影

台灣健康空氣行動聯盟和彰化醫療界聯盟人員，今天上午在台中市議會表演行動劇向台積電「示愛」，希望台積電不吃燃煤黑電、不搶汰煤電力、不得罪中部人。

活動主持人、台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，因為愛台積電，他們對於台積電「示愛不示威」，是更沈痛的內涵。美商蘋果是全球最綠的企業，它要求它的全球供應鍊2030年百分之百使用再生能源，台積電也曾向全世界承諾2040年百分之百使用再生能源。所以台積電絕對不願意看到台電背信，讓人民傷心。

她說，台積電是跨國企業，且是會在台中落地生根「愛我們的企業」。它在台中有1、2萬名員工，它的員工也不願意再等10年，受到中火的燃煤傷害。

趙慧琳說，在台中擴廠的美光科技，在日本廣島已可以使用自己發的綠電。所以，台積電也有能力自己的綠電自己發，不可能到2034年還在用骯髒的、高汙染的電，因為這會阻礙台積電在全球的名聲，尤其蘋果也會抗議，傷害它做為蘋果最重要的供應商。

她說，所以他們愛台積電，相信它不會喜歡看到政府騙中部人多年「早一天增氣、早一天減煤」結果明、後年中火一期燃氣2600MW的裝置容量可以替換掉4.7座的燃煤機組，卻半噸的用煤都沒有減掉。如果政府守信，台積電支持，我們就可以在2028年做到無煤中火，光復台中。

趙慧琳說，他們不能容忍政府和中火，增氣2600MW但半噸的用煤都沒有減掉，而要等到2031年二期燃氣機組上線，才能在2032年開始以氣換煤。

中火 再生能源 台積電

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