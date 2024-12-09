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豐原醫院舉辦愛心義賣 所得將全數提供獨居老人服務

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
蔣先生(右)默默捐款長達32年，累積捐款已達百萬元以上，他說只要自己還有一口飯吃，就會持續捐給需要的人，一直捐到他不能呼吸為止。圖／豐原醫院提供
蔣先生(右)默默捐款長達32年，累積捐款已達百萬元以上，他說只要自己還有一口飯吃，就會持續捐給需要的人，一直捐到他不能呼吸為止。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院舉辦關懷獨居長者愛心義賣活動，今天起到13日義賣，蔣姓男子默默捐款長達32年，累積捐款已達百萬元以上，他說只要自己還有一口飯吃，就會持續捐給需要的人，一直捐到他不能呼吸為止。

今天起義賣活動，有愛心企業、醫院人員、志工及民眾的熱情參與，各式美食、生活日用品、全新的童鞋及九成新的小家電，募集物資品項高達上百種，義賣所得將全數提供獨居老人服務，去年義賣所得40多萬元，希望今年比去年多。

豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院自建院40年來，一直扮演大山城地區偏鄉弱勢守護者，院內患者更有高達60%以上均為老人，秉著醫療技術與專業服務，提供老人醫療與長期照護，更是豐原醫院責無旁貸的責任。

李永恒頒發贊助義賣活動感謝狀，也頒發捐贈社會福利基金年度累積達5萬元以上的捐贈者及單位，其中蔣姓男子默默捐款長達32年，累積捐款已達百萬元以上，他表示，只要他還有一口飯吃，就會持續捐給需要的人，一直捐到他不能呼吸為止；長期贊助的東豐獅子會及共襄盛舉的國際同濟會台灣總會中B區，透過義賣活動有錢出錢，有力出力。

在豐原醫院工作的清潔員曹小姐，她是菲律賓華僑，因為中文不好，工作上常受到醫院同仁的幫忙，她深感醫院同仁的溫暖對待，當聽到醫院愛心義賣的消息，將家中珍藏的手做布包捐出，自去年起共捐出近2百個手做布包，全數賣出，所得近2萬元。

豐原醫院志工張欽昭，去年開始為今年義賣準備，他號召下，許多知名企業紛紛捐贈現金、肉乾、童鞋、花蓮米、洗衣精等物資，甚至連友寺師姐也響應捐贈新社冬菇，想為獨居長者盡一份心力。

持續一周的義賣活動時間每天上午9點到下午5點，在豐原醫院大廳舉辦。

東豐獅子會長曾興廷與獅友們，長期贊助與豐原醫院共同辦理暖冬義賣活動，募得費用全數捐獻給醫院，讓弱勢就醫民眾無後顧之憂。圖／豐原醫院提供
東豐獅子會長曾興廷與獅友們，長期贊助與豐原醫院共同辦理暖冬義賣活動，募得費用全數捐獻給醫院，讓弱勢就醫民眾無後顧之憂。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院院長李永恒(中)與東豐獅子會、麗冠國際同濟會員，希望今年能募集更多經費，幫助更多有需要的就醫民眾。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院院長李永恒(中)與東豐獅子會、麗冠國際同濟會員，希望今年能募集更多經費，幫助更多有需要的就醫民眾。圖／豐原醫院提供

捐款 義賣 豐原

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