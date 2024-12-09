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用蔡壁如為藍白合「鋪路」？ 盧秀燕回應了….

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員質疑市府顧問蔡壁如是否為盧秀燕2028總統「藍白合」鋪路？盧秀燕回應，備詢不談選舉。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員質疑市府顧問蔡壁如是否為盧秀燕2028總統「藍白合」鋪路？盧秀燕回應，備詢不談選舉。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳俞融、陳淑華批評市府顧問蔡壁如「談黨務多過市政」，浪費市民納稅錢，為盧秀燕2028「藍白合」鋪路？盧秀燕說，蔡負責督導海線，不干涉員工下班時間參加政黨，在議會備詢不談選舉。

台中市今進行市政總質詢，市議員陳俞融針對蔡壁如市府顧問提出質疑，陳俞融提到，上個周末蔡顧問造訪新加坡，盧市長是否掌握請假狀況? 盧表示，市府有5萬名員工，無法一一得知。

陳俞融質疑，蔡壁如身為盧市長重用的官員，也是台中市府目前唯一的有給職市府顧問，但近期蔡顧問針對民眾黨務發言多過市政專注，非常不恰當，也有浪費市民納稅錢之虞。盧秀燕說，蔡上班時間做台中的事，下班政黨活動不干涉。

陳俞融說，蔡壁如顧問身為由市民納稅錢支付薪水的有給職市府顧問，但卻多次針對民眾黨黨務發言，而非專注市政事務，批評盧市長聘請蔡顧問根本是為了自己「登大位」鋪路。盧秀燕說，議會備詢她不談選舉。

陳俞融指出，蔡壁如如今已成為除了盧市長外，最具全國知名度的台中市府官員，但蔡顧問卻沒發揮市府顧問功能，執行市政業務，淪為藍白合看板。盧笑說，她認為民政局長吳世瑋就比蔡有名啊！

盧秀燕回應，對於政黨相關發言，不會有政治評論，對於選舉議題也不會回答，但這兩個星期在海線開工及學校落成都有跟蔡顧問碰面，且也親自交代蔡顧問督導海線市政的業務，必須參加區政會議等工作，強調蔡顧問上班就是做市政相關事務。

陳俞融建議，既然盧市長如此看重蔡顧問，何不多帶著蔡顧問多出席各式國際場合，也邀蔡顧問跟盧市長一同出現在各式市府宣傳形象照，發揮「藍白合」的真正效果，不要又聘請蔡壁如當顧問，又不讓她發揮功用，蔡壁如市府顧問也才不會淪為浪費市民納稅錢的空洞職位。

議員陳淑華也說，蔡壁如是民眾黨駐台中市政府代表或台中市政府駐民眾黨代表？令人霧煞煞。她指盧秀燕有意無意透過蔡璧如影響，意圖為日後2026、2028藍白合鋪路，用酬傭的方式，不顧市民觀感，傷害台中市政府形象，讓爭議官員留在市府團隊，非常不當！

民進黨議員質疑市府顧問蔡壁如是否為盧秀燕2028總統「藍白合」鋪路？盧秀燕回應，備詢不談選舉。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員質疑市府顧問蔡壁如是否為盧秀燕2028總統「藍白合」鋪路？盧秀燕回應，備詢不談選舉。記者陳秋雲／攝影

台中市 蔡壁如 藍白合

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