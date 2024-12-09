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台中大雅陽明國小校門口交通亂人車爭道 會勘提改善計畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為解決台中市大雅區陽明國小校門口交通雜亂、人車爭道問題，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德推動學校通學步道、家長停等區及接送區改善計畫，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
為解決台中市大雅區陽明國小校門口交通雜亂、人車爭道問題，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德推動學校通學步道、家長停等區及接送區改善計畫，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

為解決台中市大雅區陽明國小校門口交通雜亂、人車爭道問題，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德推動學校通學步道、家長停等區及接送區改善計畫，今天會勘討論，楊瓊瓔要求改善工程需在民國114年底前完工。

原學校規劃提報只施作校門口通學步道75公尺，總經費約360萬元，楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，內政部國土管理署中區分署副分署長黃永興發現，學校校門口二側是道路瓶頸段，建議通學步道加長加寬、並增設家長停等區及接送區，初估該計畫將大幅增加工程經費超過1000萬元，請學校盡速提報修正計畫，國土署會全力協助支持。

陽明國小位於大雅區秀山路旁，學童每天上下學走在沒有實體人行道的馬路上，車流量大且動線混亂，有安全隱憂。

陽明國小校長韓順進說明，此次改善計畫主要針對校門口進行三大改造，包括拆除現有圍牆，校地向內退縮，讓出空間施作1.65公尺寬的人行道，及新設穿透性圍牆，種植灌木加以綠美化，讓整體環境更加友善且美觀。

韓順進表示，通學步道改善計畫可提升學童的通行安全，也讓家長的接送空間更順暢；他感謝楊瓊瓔委員爭取內政部營建署補助50%經費，台中市政府支持其餘50%，總經費約360萬元。

內政部國土管理署中區分署副分署長黃永興發現，學校校門口二側是道路瓶頸段，他建議通學步道加長加寬、並增設家長停等區及接送區，初估該計畫將大幅增加工程經費超過1000萬元，請學校儘速提報修正計畫，允諾國土署會全力協助支持。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，通學步道工程是從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面開始檢討，彙整交通及學校等多方專業意見及需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、規劃家長停等區及接送區、標誌標線重繪等工程方式進行改善，由各相關單位合作，一起打造安全安心、有愛無礙的通學步道。

市議員吳呈賢、吳建德兄弟出席現勘指出，陽明國小鄰近中部科學園區，車流量尤其在早晚尖峰時段十分驚人，他們一直收到家長反映，秀山路的狀況讓孩子走路都提心吊膽，家長接送也不方便，這次有楊瓊瓔委員積極協調，才讓計畫順利推進。

楊瓊瓔說，秀山路一側8至10米寬，另一側卻縮減至剩下4米，家長接送車輛臨停造成車輛與學童搶道問題，陽明國小只有一個出入口，面對這麼多車輛和人潮，「孩子每天冒險上下學，我看了很心疼。」楊瓊瓔說，這次改善計畫是學校和家長們長期期盼的心願，為學童建立安全的通學步道，也讓讓家長接送時能更安心。

為解決台中市大雅區陽明國小校門口交通雜亂、人車爭道問題，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德推動學校通學步道、家長停等區及接送區改善計畫，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
為解決台中市大雅區陽明國小校門口交通雜亂、人車爭道問題，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德推動學校通學步道、家長停等區及接送區改善計畫，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

人行道 台中市 楊瓊瓔

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