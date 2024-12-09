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大甲鎮瀾宮清醮 她帶子女了解「米龍」、「取龍水」意涵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供
大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供

大甲鎮瀾宮目前正舉辦清醮盛典，一名當地媽媽最近幾天帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」等意涵，她說這是家鄉盛事，實地走訪參拜，更深刻體會建醮過程的意義和感動。

大甲鎮瀾宮清醮盛典睽違36年舉辦，黃姓女子說，她昨天帶孩子去了解「米龍」、「取龍水」的意涵，經體驗和聽解說，才發現原來建醮有很多趣事和典故。

她和子女參觀外埔的三官壇，壇上米龍主要的任務是「安龍謝土」，她說「米」是漢人重要的五穀糧食，也有「驅邪」效用；在建壇、廟宇修繕過程中，破土會影響龍神、土神及山神的土地秩序，在傳統的五行學上，接收「土氣」可讓人思緒更加安定，也相信從土地滋養出來的白米，敬獻給土地龍神後，有滿滿爆棚的土氣，因此用白米以宗教藝術製作出米龍，希望能「安定龍神」，安龍進而能「感謝土神」，即謝土。

黃女和子女昨天也二度造訪大安的神農壇，有隱藏版重頭戲取龍水，在各壇燈篙豎立完成後，大安區是農業重鎮，主要是引用大安港、溫寮港的海水灌溉農田，壇方選定吉時，取用大安水蓑衣園區的水，進行一系列科儀加持，開放給民眾取用龍水淨厝，期待建醮一切順利圓滿，家中大小一切平安。

大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供
大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供
大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供
大甲鎮瀾宮清醮盛事，一名當地媽媽帶子女走訪參拜各醮壇，參與並了解「米龍」、「取龍水」意涵。圖／黃姓民眾提供

子女 建醮 鎮瀾宮

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