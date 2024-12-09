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「天地之間」主題展 看藝術家如何讓水墨與壓克力彩共冶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「神域聖山」珠穆朗瑪峰，厚重的巨岩石壁及白雪堆疊的磅礡氣勢，營造逼真動人心魄的神山聖境。記者游振昇／攝影
「神域聖山」珠穆朗瑪峰，厚重的巨岩石壁及白雪堆疊的磅礡氣勢，營造逼真動人心魄的神山聖境。記者游振昇／攝影

台中葫蘆墩文化中心「ART．豐原藝術家邀請展」，邀請創作近40年的水墨藝術家李宗仁，以「天地之間」為主題展出，運用水墨與細化壓克力彩共冶一爐，以西方光影構圖，鋪陳壯闊恢宏的山川百岳，勾勒獨樹一幟的玉山圓柏等內容，即日起至明年1月5日在葫蘆墩文化中心展出。

葫蘆墩文化中心表示，李宗仁就讀國立藝專期間，以「城市台北」作品榮獲全國美展首獎，一鳴驚人，後赴美深造取得藝術創作碩士後返國任教，曾多次應邀參與國際美展，展現豐沛的創作能量。李宗仁深入觀察台灣地理環境，通過精細彩筆幻化迷人風景，如「森情系列」，淋漓氤氳的水墨技法，交融壓克力顏料鮮明飽和的翠綠澄黃色調，豐盛多姿的自然景觀，寄喻對家鄉土地的深厚感情。

李宗仁說，玉山圓柏的莊嚴氣魄和頑強生命能量帶來深刻的震憾感動，加上突如其來經歷親人面對生命的挑戰，從而成為心靈寄託、精神鼓勵，與家人扶持共守的象徵；歷經風彫雪塑、歲月流轉，仍莊嚴屹立的玉山圓柏，是畫家人生體悟與家人情感連結，他以此為關鍵元素創作的「聖域」系列，運用傳統千年的松柏題材反覆描繪的蒼勁枝枒，映襯純淨洗鍊的基底光影，彰顯律動的生命力。

頌讚彰顯圓柏精神的「法翠」、「郁金」、「雲門」等作品，水墨與細化壓克力顏彩勾勒盤屈勁健、流淌著生息脈絡的沉鬱線條，背景以金銀粉彩宋元瓷器質感的純粹色調，靜謐潔淨的氛圍輝映出人文底蘊的風景美學；「神域聖山」西藏聖山珠穆朗瑪峰、安納布爾納峰，以多層墨色疊白上色，透過光影形成厚重的巨岩石壁，及白雪堆疊的磅礡氣勢。

水墨藝術家李宗仁的玉山圓柏系列「郁金」作品，水墨與細化壓克力顏彩勾勒盤屈勁健、輝映出人文底蘊的風景美學。記者游振昇／攝影
水墨藝術家李宗仁的玉山圓柏系列「郁金」作品，水墨與細化壓克力顏彩勾勒盤屈勁健、輝映出人文底蘊的風景美學。記者游振昇／攝影
藝術家李宗仁透過淋漓氤氳的水墨技法，結合壓克力顏料鮮明飽和色彩「森情系列」。記者游振昇／攝影
藝術家李宗仁透過淋漓氤氳的水墨技法，結合壓克力顏料鮮明飽和色彩「森情系列」。記者游振昇／攝影

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