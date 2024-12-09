快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

影／豐原葫蘆墩圳耶誕燈區試點燈搶先看 豐原將有三大燈區

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影
台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影

今年耶誕節豐原將有耶誕燈區可欣賞，台中市府水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳耶誕燈區正趕工中，昨晚首次試點燈，民眾搶先看，民眾拍照打卡說，已有耶誕氣氛。

台中市政府今年除了台中火車站與綠柳川的精彩燈飾，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈飾，水利局說，燈飾設有福祿葫蘆、大雪人、耶誕老公公跳出禮物盒等特色造型，邀請大家來賞燈拍照打卡，並順遊豐原周邊景點，感受濃厚的節慶氣氛。

水利局表示，燈飾佈設主要集中於河岸空間，展現水利建設與水環境改善成果，也希望透過美麗的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。

陽明市政大樓前廣場將以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，象徵市府對市民的真摯祝福，同時也代表市民的願望與夢想，傳遞滿滿的節日喜悅和祝福，燈飾設計還融合豐原地方特色，以當地糕餅文化為元素，呈現濃厚在地魅力。

葫蘆墩圳及軟埤仔溪也佈置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源源源不絕地滋養著台中；軟埤仔溪在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

水利局說，葫蘆墩公園第四區還設有一座高達4米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，營造出溫馨又歡樂的聖誕氛圍，聖誕球廊道成為整體燈飾的亮點，帶給大家充滿節慶喜悅的感受。

水利局說明，耶誕燈飾將於12月13日至明年2月17日展出，陽明大樓前廣場每日亮燈時間為下午5時30分至晚上10時30分；葫蘆墩圳亮燈時間為每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪則為周一至周四下午5時30分至晚上10時，周五至周日則延長至晚上10時30分。

台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影
台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影
台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影
台中市水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域將心佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳燈區正趕工中。記者游振昇／攝影

水利局 燈飾 豐原

延伸閱讀

台灣參加梵蒂岡耶誕馬槽展 作品吸睛遊客駐足

閃耀耶誕季 點亮台中慶典之城

豐原迎耶誕三大燈區12月13日將點燈 雪人耶誕老公公跳出來

今天耶誕公演緊急暫停！中山美穗驟逝「早有警訊」

相關新聞

影／豐原葫蘆墩圳耶誕燈區試點燈搶先看 豐原將有三大燈區

今年耶誕節豐原將有耶誕燈區可欣賞，台中市府水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈...

星期評論／與其孵蛋 不如建標準棒球場

各縣市的「孵蛋熱潮」方興未艾，彰化縣府也拋出想孵巨蛋，但學者提醒，得審慎評估後續營運，還有維修帶來的財務負擔。彰化發展棒...

豐原慈濟宮 清醮20年後見

豐原慈濟宮五朝清醮從上月24日到30日，期間推行地方茹素，豐原區許多餐廳配合改賣素食餐或乾脆店休，廟方表示，清醮結束當天...

帶動觀光 議員促點亮舊大安溪橋

歷史建築台中舊大安溪橋北段花3年多已修復，但地方期盼銜接南段工程仍未啟動，市議員李文傑督促市府推動，並建議先設照明，點亮...

奧運金牌林郁婷鼓勵享受運動 彰化縣府「孵蛋」創造運動空間

2024 BE HEROES女性運動日今天在彰化縣彰南國民運動中心登場，彰化縣長王惠美與奧運金牌選手林郁婷等人也和大家分...

台中十大伴手禮出爐 市府活動優先採購

台中市「十大伴手禮」得獎名單今天出爐，副市長鄭照新表示，這次入圍「好禮標章」的130家品牌都兼具特色與創意，市府將大力推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。