影／豐原葫蘆墩圳耶誕燈區試點燈搶先看 豐原將有三大燈區

今年耶誕節豐原將有耶誕燈區可欣賞，台中市府水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈飾，其中葫蘆墩圳耶誕燈區正趕工中，昨晚首次試點燈，民眾搶先看，民眾拍照打卡說，已有耶誕氣氛。

台中市政府今年除了台中火車站與綠柳川的精彩燈飾，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域佈置各式耶誕燈飾，水利局說，燈飾設有福祿葫蘆、大雪人、耶誕老公公跳出禮物盒等特色造型，邀請大家來賞燈拍照打卡，並順遊豐原周邊景點，感受濃厚的節慶氣氛。

水利局表示，燈飾佈設主要集中於河岸空間，展現水利建設與水環境改善成果，也希望透過美麗的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。

陽明市政大樓前廣場將以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，象徵市府對市民的真摯祝福，同時也代表市民的願望與夢想，傳遞滿滿的節日喜悅和祝福，燈飾設計還融合豐原地方特色，以當地糕餅文化為元素，呈現濃厚在地魅力。

葫蘆墩圳及軟埤仔溪也佈置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源源源不絕地滋養著台中；軟埤仔溪在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

水利局說，葫蘆墩公園第四區還設有一座高達4米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，營造出溫馨又歡樂的聖誕氛圍，聖誕球廊道成為整體燈飾的亮點，帶給大家充滿節慶喜悅的感受。