聽新聞
0:00 / 0:00

帶動觀光 議員促點亮舊大安溪橋

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中報導
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，至少先設置燈光，照亮大安橋，及引觀光人潮。記者陳秋雲/攝影
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，至少先設置燈光，照亮大安橋，及引觀光人潮。記者陳秋雲/攝影

歷史建築台中舊大安溪橋北段花3年多已修復，但地方期盼銜接南段工程仍未啟動，市議員李文傑督促市府推動，並建議先設照明，點亮舊大安溪橋，舉辦活動吸引觀光人潮。觀旅局表示，期末評估月底出爐再跨局處研議。

具有百年歷史的「舊大安溪橋」位在大甲區台一線上，橋體跨越台中與苗栗之大安溪，早年是鐵路與公路共構之橋梁。橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，2004年七二水災橋墩遭沖毀，形成南、北岸斷橋

市議員李文傑說，雖然舊大安溪橋已經不具交通功能，但北斷橋與距離約500公尺的日南火車站都是非常寶貴的歷史及觀光資源。北段已修復完成，多次走訪發現不少民眾到此散步看夕陽、看火車，也有人慢跑，但缺乏照明，傍晚至入夜之後，視線相當昏暗，民眾很擔心會衍生治安問題。

李文傑表示，如果斷橋銜接工程複雜、經費龐大，很難快速完成，他建議市府可以先設置燈光照明，讓舊大安溪橋亮起來，也延長夏季觀光時間，並且多到舊大安溪橋舉辦活動，以百年鐵路歷史帶動當地觀光資源。

觀光旅遊局長陳美秀表示，舊大安溪橋二側自行車道都已經完成，但涉及文資比較複雜，期末報告月底會出爐，後續觀旅局將會同文化局、建設局等單位討論，確定後續處理方式，並爭取中央經費補助。

斷橋 李文 火車站

延伸閱讀

舊大安溪橋斷橋銜接有譜？ 地方盼竪燈點亮歷史建築

台中草悟聖誕村開幕！250米「光之道」雪景小徑好吸睛

逆少子化...台中這區公托搶手候補到69號 盧秀燕說話了

大甲「天外奇蹟」版汽球屋亮眼改觀 屋內長出大樹很驚奇　

相關新聞

「楓的原鄉」奧萬大尚未迎來楓紅 春天的櫻花竟率先綻放了

南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑因秋季高溫、颱風等氣候影響，打亂開花時序，秋天未見明顯楓紅，直到步入冬天，經東...

星期評論／與其孵蛋 不如建標準棒球場

各縣市的「孵蛋熱潮」方興未艾，彰化縣府也拋出想孵巨蛋，但學者提醒，得審慎評估後續營運，還有維修帶來的財務負擔。彰化發展棒...

豐原慈濟宮 清醮20年後見

豐原慈濟宮五朝清醮從上月24日到30日，期間推行地方茹素，豐原區許多餐廳配合改賣素食餐或乾脆店休，廟方表示，清醮結束當天...

帶動觀光 議員促點亮舊大安溪橋

歷史建築台中舊大安溪橋北段花3年多已修復，但地方期盼銜接南段工程仍未啟動，市議員李文傑督促市府推動，並建議先設照明，點亮...

奧運金牌林郁婷鼓勵享受運動 彰化縣府「孵蛋」創造運動空間

2024 BE HEROES女性運動日今天在彰化縣彰南國民運動中心登場，彰化縣長王惠美與奧運金牌選手林郁婷等人也和大家分...

台中十大伴手禮出爐 市府活動優先採購

台中市「十大伴手禮」得獎名單今天出爐，副市長鄭照新表示，這次入圍「好禮標章」的130家品牌都兼具特色與創意，市府將大力推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。