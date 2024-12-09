帶動觀光 議員促點亮舊大安溪橋

歷史建築台中舊大安溪橋北段花3年多已修復，但地方期盼銜接南段工程仍未啟動，市議員李文傑督促市府推動，並建議先設照明，點亮舊大安溪橋，舉辦活動吸引觀光人潮。觀旅局表示，期末評估月底出爐再跨局處研議。

具有百年歷史的「舊大安溪橋」位在大甲區台一線上，橋體跨越台中與苗栗之大安溪，早年是鐵路與公路共構之橋梁。橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，2004年七二水災橋墩遭沖毀，形成南、北岸斷橋。

市議員李文傑說，雖然舊大安溪橋已經不具交通功能，但北斷橋與距離約500公尺的日南火車站都是非常寶貴的歷史及觀光資源。北段已修復完成，多次走訪發現不少民眾到此散步看夕陽、看火車，也有人慢跑，但缺乏照明，傍晚至入夜之後，視線相當昏暗，民眾很擔心會衍生治安問題。

李文傑表示，如果斷橋銜接工程複雜、經費龐大，很難快速完成，他建議市府可以先設置燈光照明，讓舊大安溪橋亮起來，也延長夏季觀光時間，並且多到舊大安溪橋舉辦活動，以百年鐵路歷史帶動當地觀光資源。

觀光旅遊局長陳美秀表示，舊大安溪橋二側自行車道都已經完成，但涉及文資比較複雜，期末報告月底會出爐，後續觀旅局將會同文化局、建設局等單位討論，確定後續處理方式，並爭取中央經費補助。