星期評論／與其孵蛋 不如建標準棒球場

各縣市的「孵蛋熱潮」方興未艾，彰化縣府也拋出想孵巨蛋，但學者提醒，得審慎評估後續營運，還有維修帶來的財務負擔。彰化發展棒球運動值得肯定，與其遠眺彩虹，不如先興建標準棒球場，更符合實際。

從去年經典賽到今年12強，棒球一波比一波更熱，中華隊每場比賽，彰化縣除直播賽事，另組龐大應援團，縣長王惠美更帶頭高喊「安打安打全壘打」；12強賽中華隊凱旋，其中牛棚兩位重要主力江國豪與陳冠偉都出身彰化，王惠美化身球迷，參加見面會，展現對棒球運動的支持。

彰化縣也有一個巨蛋夢，王惠美透露，縣府積極推動彰化交流道特定區解編，希望能孵出大巨蛋，舉辦大型運動賽事及演唱會，吸引人潮；縣議員楊子賢也倡議，在彰化市東區擴大都市計畫「台化廠區」，興建可供職棒比賽的標準棒球場，未來爭取「職棒第七隊」主場設彰化。

彰化縣目前沒有合格的成人棒球場，縣立八卦山棒球場已使用40年，儘管縣府3年前動用5800萬元，改善排水、紅土區、草皮區、看台、牛棚及廁所淋浴間，翻新夜間照明，因面積不足，仍然不是標準棒球場，無法舉辦全國賽事，相較鄰近的台中市及雲林縣都有職棒球場，成為彰化推展棒球的一大憾事。

12強棒球賽掀熱潮，樂見縣內為興建合格棒球場發聲，但無論在彰化市東區擴大計畫或彰化交流道特定區內，目前開發都有雜音，都計程序還有很長的路要走，存在不確定性。

縣府倒是可以考慮運用已退場的明道大學50公頃校地，因縣府將接管大部分校地，足可興建一座供職棒比賽的標準棒球場，除節省時間、經費外，還可以帶動南彰化的發展，一舉多得。

發展棒運，不是擁有標準棒球場就夠了，縣府更應興建或優化各地簡易棒壘球場，分級積極培育球員教練人才，結合公家與民間資源，許球員發展前景，無後顧之憂，彰化棒球運動發展指日可待。