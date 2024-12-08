黃文棟《坐看雲起時》開展 司法藝術界名人齊聚台中七期ART365
獲得美國、新加坡及台灣等多地藏家高度關注的知名藝術家黃文棟（藝名黃一）的生活美學展《坐看雲起時》，8日在台中七期ART365美術館展出，展覽吸引全台各地司法界與藝術界名人到場祝賀。
包括台中市立法委員廖偉翔、彰化地方法院庭長廖健男伉儷及上百位藝術家好友與藏家，現場氣氛熱烈。
黃文棟30年前因大病全身癱瘓，經歷一場生命的重大轉折，開始學習藝術創作，並以「易筋經」強身健體，展開了全新的生活旅程。他以藝術為生命重心，結合對生命的深刻體悟，逐步探索寫實、寫意、抽象等不同創作形式。
70歲之後，黃文棟更積極從心所欲地舉辦巡迴展，於美國、新加坡及台灣多地展出，獲得廣泛好評。
此次展覽，展示了黃文棟超過30年的藝術創作成果，包括60多件多元媒材作品，涵蓋油畫、水墨、立體雕刻、複合媒材等，全面呈現他對生活美學與生命哲理的深刻探索。
其中，《聖母的月光》是一件最引人注目的作品，其靈感來自2016年西藏行旅。珠穆朗瑪峰基地營的壯麗景色，帶給他深刻的啟發，透過藝術形式表達「空容萬象」的哲思，結合大自然的力量，傳遞真理與生命的融合之美。
ART365創辦人陳國定讚黃文棟的作品結合了藝術與人生智慧，不僅技藝精湛，且充滿哲理與創意。木雕藝術家李文武也讚揚黃文棟的多元表現形式，認為其作品突破傳統框架，展現生命內在的真實與美感。
ART365總監賴慕芬表示，黃文棟曾任台中市墨海藝術協會理事長及台灣小鎭美術館文創藝術園區藝術總監，致力於推廣藝術文化。此次展覽將持續至2025年2月2日，歡迎觀眾親臨ART365美術館，體驗黃文棟以藝術詮釋的生命哲理與生活美學。
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