黃文棟《坐看雲起時》開展 司法藝術界名人齊聚台中七期ART365

獲得美國、新加坡及台灣等多地藏家高度關注的知名藝術家黃文棟（藝名黃一）的生活美學展《坐看雲起時》，8日在台中七期ART365美術館展出，展覽吸引全台各地司法界與藝術界名人到場祝賀。

包括台中市立法委員廖偉翔、彰化地方法院庭長廖健男伉儷及上百位藝術家好友與藏家，現場氣氛熱烈。

黃文棟30年前因大病全身癱瘓，經歷一場生命的重大轉折，開始學習藝術創作，並以「易筋經」強身健體，展開了全新的生活旅程。他以藝術為生命重心，結合對生命的深刻體悟，逐步探索寫實、寫意、抽象等不同創作形式。

70歲之後，黃文棟更積極從心所欲地舉辦巡迴展，於美國、新加坡及台灣多地展出，獲得廣泛好評。

此次展覽，展示了黃文棟超過30年的藝術創作成果，包括60多件多元媒材作品，涵蓋油畫、水墨、立體雕刻、複合媒材等，全面呈現他對生活美學與生命哲理的深刻探索。

其中，《聖母的月光》是一件最引人注目的作品，其靈感來自2016年西藏行旅。珠穆朗瑪峰基地營的壯麗景色，帶給他深刻的啟發，透過藝術形式表達「空容萬象」的哲思，結合大自然的力量，傳遞真理與生命的融合之美。

ART365創辦人陳國定讚黃文棟的作品結合了藝術與人生智慧，不僅技藝精湛，且充滿哲理與創意。木雕藝術家李文武也讚揚黃文棟的多元表現形式，認為其作品突破傳統框架，展現生命內在的真實與美感。