奧運金牌林郁婷鼓勵大家享受運動 彰化縣府「孵蛋」創造運動空間

2024 BE HEROES女性運動日今天在彰化縣彰南國民運動中心登場，彰化縣長王惠美與奧運金牌選手林郁婷等人也和大家分享運動心得，在奧運場上讓大家很沸騰的林郁婷說，她不是天才型的選手，但只要肯下決心，勇往直前，享受當下、享受訓練，就能享受努力過後帶來的美好果實。

BE HEROES女性運動日在彰化縣政府、彰化縣議會與體育會支持下，首度在彰化舉辦，透過瑜珈、有氧派對等多元活動，鼓勵更多女性參與運動。

王惠美表示，今年巴黎奧運臺灣選手拿下2金、5銅中，就有1金、3銅是由女性選手拿下，顯然女力大爆發，今天特別邀請奧運金牌拳擊選手林郁婷、奧運國手跨欄甜心張博雅、體操精靈丁華恬等3位參加過奧運的女選手到彰化，也期待透過她們的推廣，讓更多女性能夠更愛護自己，願意出來運動，「再怎麼忙，都要把時間排出來，讓自己好好運動」。

奧運金牌林郁婷說，她不是天才型的選手，靠的是平時的毅力、努力、勤練，才能達到這樣的狀態，在追逐夢想的道路上，一定會有很多的聲音試圖抵抗你的心志，但只要肯下定決心，決定目標，勇往直前，做好最大的努力，享受當下、享受訓練、享受比賽，就能享受努力過後帶給你美好的果實。

王惠美說，彰南國民運動中心是彰化縣的第二座國民運動中心，第三座在和美、第四座在鹿港，都已動工，預計分別於明後年完工，目前還在規劃中的二林、溪湖、田中和北斗4座，就是希望讓彰化鄉親在不同區域都能有好的運動空間。而縣政府現在也努力在「孵蛋」，將在彰化交流道特定區營建一個新的縣政府及像大巨蛋的體育場館，希望把運動經濟、演唱經濟一併帶進來，會結合交流道、產業、都市計畫，讓彰化整體的發展能夠由此向外發散，讓鄉親能夠在地生活，好就業。