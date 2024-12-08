台中十大伴手禮出爐 市府活動優先採購
台中市「十大伴手禮」得獎名單今天出爐，副市長鄭照新表示，這次入圍「好禮標章」的130家品牌都兼具特色與創意，市府將大力推廣，將這些「台中之光」行銷至海內外，和業者一起拚經濟，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。
他說，今天頒發35個獎項，包含首獎、金口碑獎、評審團大獎、特賞好禮獎及農特產精品獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，除了老字號的傳統糕餅品牌，今年看到許多在網路上聲量非常高的甜點店來參賽；除此之外，還有米其林必比登餐廳、知名飯店以及社福團體加入競爭行列。
鄭照新說，後續市府各局處在舉辦活動、接待國內外長官貴賓時，會優先採買選購十大伴手禮、好禮標章的優質商品，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界。
台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮這兩天的選拔吸引上萬人次民眾參觀消費，為業者帶來大量曝光及實際的銷售額，且參與票選活動全程免費，獲獎後也能獲得大量市府的行銷機會。
這屆首獎食品組8家分別為Creammm.t、鴻鼎菓子、水母吃乳酪、獻iminding、岩漿漢方麻辣火鍋、MIMIAN瞇瞇眼全生乳波士頓派、微笑天使烘焙坊、秋菓草莓大福，以及非食品文創類2家莃蘿蕥調香所、沃茲香氛WHERTZ。
金口碑獎組競爭激烈，由16家歷屆首獎店家競逐6個獎額，分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。
因本屆競爭激烈，特賞好禮獎增額錄取總共11家獲獎，分別為星野製菓、阿鏡師手路菜、法布甜、Merry Young 快樂襪、sNug給足呵護、鴨片館、28烘焙屋、希望綠豆湯、晴天菓子、犁茶品記、拾個月蛋糕餅乾禮物專門店。
農特產精品獎2家為霧峰區農會行銷部、好樂農莊；評審團大獎6家分別為阿鏡師手路菜、莃蘿蕥調香所、星享道酒店、厚禮樹精緻藝術禮品、星野製菓、松鶴農產品酒莊。
工策會說，兩日現場活動限量預購「2025誕旦幸福公益禮盒」，訂單滿滿，有興趣的民眾歡迎關注台中市十大伴手禮臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/taichungtop10gifts )。
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