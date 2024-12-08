聽新聞
0:00 / 0:00
「楓的原鄉」奧萬大尚未迎來楓紅 春天的櫻花竟率先綻放了
南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑因秋季高溫、颱風等氣候影響，打亂開花時序，秋天未見明顯楓紅，直到步入冬天，經東北季風降溫效應，楓葉近期才開始變色，能否有往年楓景待觀察，部分山櫻花、霧社櫻等則已提前綻放。
奧萬大國家森林遊樂區海拔落在1100至2600公尺，園區內種植楓香、青楓、尖葉槭、落羽松、水杉、九芎、山漆等變色植物，每年10月至隔年1月會接力變色，又以楓紅景致最聞名，成為國內指標性賞楓景點，並有「楓的原鄉」之稱。
但奧萬大今年至今仍未進入賞楓季，不少民眾關心楓況，林業署南投分署表示，今年天候狀況較特殊，11月尚有颱風來襲，氣溫過高無法讓植物葉片啟動變色機制，之前少數轉紅的葉片又遭颱風吹落，，因此入秋並未出現明顯的紅葉景觀。
不過，受近期東北季風增強影響，山區急速轉冷，因氣溫明顯下滑，奧萬大園區內的楓葉及其他變色植物最近開始出現變色，但能否有往年楓景仍待持續觀察。
此外，通常在每年2、3月春天開花的山櫻花、霧社櫻等也疑受到今年入秋後颱風影響，提前於11月間開花，且近期花況不錯，冬天有機會賞櫻，相當難得，至於開花時序遭打亂，整體影響也待後續觀察，花況可關注臉書「奧萬大情報站」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言