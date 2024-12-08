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地方抗議設大型光電場 彰縣加碼鼓勵家戶設屋頂太陽光電

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府配合行政院政策鼓勵家戶設置屋頂太陽光電，再加碼補助，每案將可獲中央與縣府最高40萬元補助。圖／縣府提供
彰化縣政府配合行政院政策鼓勵家戶設置屋頂太陽光電，再加碼補助，每案將可獲中央與縣府最高40萬元補助。圖／縣府提供

政府推綠電，但地方陸續有反對農牧用地設光電、風電的抗議行動，雖在阻力下，政府仍積極推動「家戶屋頂設置太陽光電板」，行政院會通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵每瓩補助3千元，彰化縣政府也再加碼1千元，每案場最高將可補助到40萬元。

彰化縣府經濟暨綠能發展處處長張寒青表示，彰化縣再生能源總裝置容量約4GW為全國第1名，其中太陽光電裝置容量目前約1.83GW，為全國第二，僅次於台南，光電設施包含國營電業、民營再生能源發電廠、及第三型再生能源發電設備，其中設在農牧房舍的比例佔30%，設在工業廠房屋頂的佔26%，在學校屋頂等公共建物佔7%，而在民宅屋頂僅佔2%。

而行政院會昨日通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1千平方公尺以下私有建築物若設置太陽能光電，獎勵每瓩 3千元，推估可推廣擴散12萬戶設置光電，此計劃將為4年期計劃，預估投入40.8億元。

彰化縣長王惠美認為推動住宅建築物設置小型太陽能光電廠，可以鼓勵國人關心淨零減碳議題，也有助於彰化縣朝零碳排城市的方向發展，而彰化縣擁有得天獨厚全台最佳日照時數，因此縣府響應中央政策，再加碼補助住宅建築物安裝屋頂太陽光電計畫。

張寒青表示，「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」中央最高補助每案30萬元，彰化縣府再加碼最高每案補助10萬元，所以最高可請領到每案40萬元，民眾不僅可自用綠電，也可售電給台電，尤其若整個社區都響應，對綠能挹注也能發揮力量。

彰化縣府也帶頭在公家機關和校舍屋頂設光電板，縣府教育處表示，已引入民間出資近2億元在15校設27座光電球場，可打造每年發電量約440萬度，等同可供1080個家庭使用，還可收取4%售電回饋金供學校運用，第二期光電球場預計明年度標租，目前前置作業中。

彰化縣政府配合行政院政策鼓勵家戶設置屋頂太陽光電，再加碼補助，每案將可獲中央與縣府最高40萬元補助。圖／縣府提供
彰化縣政府配合行政院政策鼓勵家戶設置屋頂太陽光電，再加碼補助，每案將可獲中央與縣府最高40萬元補助。圖／縣府提供

再生能源 太陽光電 建築 彰化

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