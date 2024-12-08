「香港旗幟貨船」停靠台中港…曾參與解放軍特種部隊演習 港務公司回應

懸掛香港旗幟的一艘貨船，本月2日停靠台中港，據「彭博」駐台記者何貴森指出，該船曾參與中國解放軍特種部隊演習；台中港務分公司今天說明，該船屬正常進出港作業，本月3日停靠台中港14號碼頭卸貨，正於錨地下錨，等風浪變小後駛離。

何貴森在社群平台X上指出，不知道台灣對曾參與中共軍演的外籍民用船隻是否有任何規定，他引用中國情報專家Rod Lee於2022年的文章和照片中，可看到解放軍特種部隊將6艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，貨船潛入目的地後，可將突擊艇垂吊到海面上投入作戰。

台中港務分公司今天說明，此案長和(SCSC FORTUNE)輪本月3日晚上9點20分停靠台中港14號碼頭卸貨(機件)，同年月6日移至106號碼頭卸貨，裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，後於本月7日下午3點29分離港，刻正於錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

台中港務分公司表示，依據商港法第17條，商港經營事業機構、航港局或指定機關為配合船舶載運進口大宗民生必需品或工業原料運輸，應優先指定船席停泊裝卸暨同法第19條，船舶進入國際商港，由船舶所有人或其代理人據實填具船舶入港或出港預報表，送航港局查核後，交由商港經營事業機構安排船席，爰案內船舶係經航港局審核通過可進港船舶，港務分公司依據上開規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形。

台中港務分公司強調，該船停台中港期間尚無任何異常情況。