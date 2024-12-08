2024臺中城市半程馬拉松熱力開跑 公益與環保同行

「2024臺中城市半程馬拉松」8日於台中市政府前廣場熱力開跑！今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引約2萬名跑者熱情參與。

本屆賽事不僅推廣運動，更肩負公益使命，由台中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會，支持視障者的教育與運動發展，實踐運動平權。活動現場特別邀請到人氣流行龐克樂團「怕胖團」助陣，用熱血演出替跑者加油打氣。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，能為這座充滿活力的城市盡一份心力，是一份榮耀，更是一份使命。近年來，台中的不動產市場蓬勃發展，各種創新開發項目讓城市面貌煥然一新，而這些進步的背後，是產業界與政府及社會各界共同努力的成果。

林正雄也特別感謝所有選手的熱情參與，以及此次賽事的贊助單位及協力單位的大力支持，因為有各界的熱情參與與資源投入，讓活動能夠持續成長。未來，公會將持續回饋社會，提升城市的幸福感與宜居度。

不動產開發公會運動主委陳梓銘表示，今年規劃了全新的路線，將賽道延伸至文心路，也就是捷運綠線的重要路段。這段路線不僅交通便捷，景觀也非常宜人，是串聯城市特色的重要軸線之一，更是今年賽事的一大亮點。

沿途經台中國家歌劇院、文心森林公園及夏綠地公園等多個地標，讓大家在運動中更加親近生活的城市，感受台中獨特的建築魅力與自然之美。今年更首次規劃千人聖誕變裝起跑，畫面相當壯觀。

此次活動盛大舉行，台中副市長鄭照新、運動局代理局長游志祥、都發局長李正偉、建設局長陳大田、地政局長吳存金等人都到場，大會更準備豐富的摸彩獎品，讓參賽者驚喜不斷，包括東京來回雙人機票、iPhone 16、以及百張全家商品卡等豪華禮物。

此外，特別增設了兒童摸彩，抽出SWITCH、電子閱讀器等精彩獎品，讓所有獲獎選手感受到滿滿的回饋與驚喜。

林正雄強調，此次賽事積極實踐綠色理念，致力於提升賽事的永續性。參賽者的紀念衫以寶特瓶回收紗製成，並全面採用電子手冊和電子成績證明，大幅減少紙張使用。賽事補給站則選用了無淋膜紙杯，推動自主性減碳的措施，減少一次性用品的浪費。