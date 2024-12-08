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彰化家扶愛心園遊會 自立青年返鄉擺攤助學弟妹

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
自立青年林冠廷、建良、建宏三兄弟（右三到右一）今天也一起義賣自製純手工提拉米蘇和飲料，為家扶學弟妹們募助學金。記者林宛諭／攝影
自立青年林冠廷、建良、建宏三兄弟（右三到右一）今天也一起義賣自製純手工提拉米蘇和飲料，為家扶學弟妹們募助學金。記者林宛諭／攝影

彰化家扶今天在彰師大寶山校區舉辦「無窮世代疼惜彰化家扶囝仔」耶誕愛心園遊會，在多個國際獅子會參與下號召志工響應支持，許多已在就業曾受扶助的家扶兒也回來幫忙擺攤義賣，還有寄養父母來和已是清大高材生的當年寄養兒相見歡，現場處處是溫馨。

彰化家扶主任王震光表示，園遊會在大會主席國際獅子會300D 1區總監施進興號召彰工慈善會及成功國際獅子會、冠穎獅子會等擔任主辦單位，還有忠義國際獅子會擔任執行單位，及彰化家扶各大後援團體、志工隊們一起支持參與，今天共集結145個攤位，讓弱勢家庭親子可以享受各式熱騰騰美食與採購民生物資，民眾也可共襄盛舉採購，贊助家扶。

不少曾受扶助的家扶兒也從各地返鄉投入義賣活動，幫家扶募款再幫助弱勢學弟妹們，曾受扶助的自立青年林冠廷、建良、建宏三兄弟陪著母親林滿麗一起義賣自製純手工提拉米蘇，表弟林君峻也特地從桃園中壢來贊助鹿角蕨義賣，並全數捐出義賣所得。

目前已是家扶員工的林滿麗說，當年她獨自帶著3個兒子受家扶幫助，小孩抵抗力差，三個輪流生病，甚至剛出生6月的小兒子建宏還曾肺炎住院，不得已安排寄養家庭照顧小兒子長達4 年，直到要讀小班才回到她身邊，三個孩子都非常感恩一路走來幫過他們的人，每年的義賣活動一定陪她來當義工。

當年建宏的寄養父母聽到建宏要義賣自製的提拉米蘇，還帶著目前在照顧的寄養孩子來攤位光顧，雙方相見歡，讓林滿麗直呼好感動。

另一名家扶自立青年小昕今天也和家人到場擺滷肉麵攤，她說，「滷肉麵是她爸媽的拿手菜，她們要用這個味道來表達感謝」，小昕也是靠著助學金完成大學學業，已在就業。

今天有許多企業團體發揮愛心敲響愛心鑼捐款助學，王震光表示，在歲末寒冬聖誕前夕感謝各界一起協助為弱勢兒少籌措助學金、生活、醫療及急難專款，幫助這些孩子逆轉人生。

今天活動也響應環保減塑運動，家扶事先募集家庭中過剩的環保袋達近5千個供現場採購者使用，希望也達到推廣減塑效果，更結合捐血和血糖篩檢活動，華新醫材集團也贊助1千多盒口罩送給捐血與血篩民眾。

自立青年小昕今天也和家人到場擺滷肉麵攤，我家扶募款盡份心力。記者林宛諭／攝影
自立青年小昕今天也和家人到場擺滷肉麵攤，我家扶募款盡份心力。記者林宛諭／攝影
彰化家扶今天在彰師大寶山校區舉辦耶誕愛心園遊會，許多已在就業曾受扶助的家扶兒也回來幫忙擺攤義賣。記者林宛諭／攝影
彰化家扶今天在彰師大寶山校區舉辦耶誕愛心園遊會，許多已在就業曾受扶助的家扶兒也回來幫忙擺攤義賣。記者林宛諭／攝影

寄養家庭 獅子會 義賣

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