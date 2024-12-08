2萬人跑步做公益 主辦與選手共捐40萬提供視障運動平權

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中「城市半程馬拉松」，吸引進兩萬人參加，市府廣場超跑，場面壯觀。圖／台中市不動產公會提供
台中「城市半程馬拉松」，吸引進兩萬人參加，市府廣場超跑，場面壯觀。圖／台中市不動產公會提供

台中「城市半程馬拉松」今天在市政府前廣場熱力開跑，今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引近兩萬人參與。台中市不動產開發公會與選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會，支持視障者教育與運動平權發展。

經濟日報本屆幸福城市大調查，台中市拿下第一名。台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，能為這座充滿活力的城市盡份心力，是榮耀，更是使命。台中的不動產市場蓬勃發展，各種開發項目讓城市面貌煥然一新。

不動產開發公會運動主委陳梓銘表示，這次規劃全新的路線，賽道延伸至文心路，是捷運綠線的重要路段，這段路線不僅交通便捷，景觀也非常宜人，沿途經台中國家歌劇院、文心森林公園及夏綠地公園等多個地標，讓大家感受臺中獨特的建築魅力與自然之美。今年更首次規劃千人聖誕變裝起跑，畫面相當壯觀。

這次賽事實踐綠色理念，參賽者的紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，並全面採用電子手冊和電子成績證明，大幅減少使用紙張；賽事補給站選用無淋膜紙杯，推動自主減碳的措施。

台中「城市半程馬拉松」，主辦單位捐出40萬，提供惠明盲人基金會，發展視障者教育及運動平權。圖／台中市不動產公會提供
台中「城市半程馬拉松」，主辦單位捐出40萬，提供惠明盲人基金會，發展視障者教育及運動平權。圖／台中市不動產公會提供

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