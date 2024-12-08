里山市集林下經濟成果展 邀請民眾品嘗山林食譜料理
林業及自然保育署台中分署今年首度推出林下經濟全品項生產培訓課程，今天在台中文心森林公園結合里山市集舉辦林下經濟成果展，展示輔導成果、頒發完成60小時課程的26位學員結業證書，搭配段木香菇DIY體驗，更端出10道山林食譜菜餚，吸引很多民眾到場，也購買山村綠色產品。
今天活動展示林下經濟全品項，如段木香菇、森林蜂產品、金線蓮、台灣山茶、馬藍、天仙果等，讓民眾認識在森林下層可以經營作物的複合式經營模式，及各種品項在加工製作後產出的產品。
林業保育署台中分署研發「山林食譜」，收集林下與林間可食用的材料，烹煮出天仙果排骨湯、段木香菇佃煮等10道可口的山林菜餚，供民眾品嘗交流，也推薦民眾可向山村部落購買段木香菇與天仙果食材，在自家廚房體驗享食山林的樂趣。
民眾在場體驗段木香菇DIY，由通過林下經濟課程培訓的林農，指導民眾手動鑽孔、植菌、封蠟過程，讓參與體驗活動民眾說「手好痠」。
林業保育署台中分署表示，今年度林下經濟課程著重實作教學，讓每位學員實際動手操作段木香菇、森林蜂產品、台灣山茶及天仙果等品項。
林業保育署台中分署從民國109年起，導入段木香菇培訓輔導團隊，4年來持續陪伴林農，提供段木香菇栽培、產銷等技能，成功打造一批高品質、具有市場競爭力的林下經濟─段木香菇產品，參與的林農深入了解林下經濟各品項多元發展的可能性，未來持續推廣林下經濟政策，讓更多林地轉化為經濟與永續利用雙贏的綠色資產。
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