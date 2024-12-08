「梨享森活節」 谷關泡湯賞燈 三大主題區遊客盡情享受

交通部觀光署參山國家風景區管理處昨晚在谷關公園舉辦的「llyung上的梨享森活節」，到谷關泡湯賞燈，三大主題區遊客盡情享受，活動將持續到本月14日。

谷關街上現在晚上已點亮燈光，還有音樂和美食，現場呈現竹編藝術及泰雅族圖騰，讓到場的旅客都能感受到山林中愜意的生活樣貌，現場活動「梨享舞台」、「享尋寶」、「享體驗」三大主題區，彷如瞬間進到原鄉部落，聆聽原住民的音樂、找尋部落的特色。

參山處秘書蔡崇雄昨晚主持開幕表示，llyung上的梨享森活節是參山處近年來輔導在地部落發展部落觀光的成果展現；lyung為泰雅語「流域」之意，代表居住在參山處梨山風景區轄內的谷關和梨山一帶的泰雅族人，在大甲溪流域旁的山林生活至今；透過「梨享森活」的山林、原民、採果、步道等4大特色的觀光新品牌推廣，向遊客介紹大甲溪流域上所孕育出來富饒的泰雅族文化、產業、飲食和地景。

現場攤位是參山處歷年輔導店家，例如泰雅族的弓箭編、口簧琴等傳統技藝，透過手做DIY讓遊客認識，部落的烏龍茶、水果等產業，透過包裝優化提升品牌知名度，及輔導部落成為民宿業者接待旅客住宿及遊程體驗，透過部落的導覽解說，向大家展現大甲溪沿岸部落的新風貌。

參山處將梨山、谷關的部落特色業者及遊程體驗一日限定集中在谷關公園呈現，市集的原民工藝品及在地農特產品為遊客「享尋寶」樂趣，泰雅族的獵人射箭、口簧琴工藝、弓箭編織及小米飲食等「享體驗」活動開放報名後隨即秒殺。

舞台區的「泰雅山林-部落旅人」影片放映、在地部落表演，及全方位原民創作才女-舞思愛的壓軸演出很吸睛。