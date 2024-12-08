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好想搭！是怎樣的公車駕駛？ 讓乘客搭台中公車熱烈鼓掌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中客運駕駛陳俊誠，樂在工作，帶來歡樂，經常讓全車乘客為他的表現鼓掌。圖／交通局提供
台中客運駕駛陳俊誠，樂在工作，帶來歡樂，經常讓全車乘客為他的表現鼓掌。圖／交通局提供

曾有網友斷論「台中公車司機脾氣很壞」，但台中客運307駕駛陳俊誠，開公車介紹經過的站點、美食風光，提供觀光客接駁資訊，溫馨風趣，經常讓全車乘客為他鼓掌打氣。

交通局長葉昭甫表示，台中市有1300多名公車駕駛，每天發車8000多個班次，全年無休溫馨接送乘客，很多像「陳俊誠」一樣堅守崗位的友善駕駛，還熱心化身行銷台中的觀光大使，擴大交通運輸功能的附加價值。

陳俊誠獲交通部金安獎及台中市金運獎優良的陳俊誠說，他負責開的「307副」幾乎走台灣大道公車專用道，經常碰到觀光客詢問「台中那裡最好玩？」他從新民高中開到梧棲漁港沿線介紹，開到秋紅谷、新光三越，加碼介紹建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，行經開在百貨公司的「第六市場」買菜可以吹冷氣，還能開發票，到第二市場站享受傳統小吃，台中是宜居城市，除了人情味，還有很多好吃的美味。

陳俊誠說，他上網查資料做功課，如開到梧棲漁港，提及市府正在打造台中海洋館，未來將是中台灣首座大型水族展覽館，跟上市政發展進度，到台灣大道與自由路口的彰化銀行站時，別忘去採購太陽餅等伴手禮，在干城站下車去逛一中商圈，也能轉乘「台灣好行」公車，到日月潭、溪頭、清境農場都很方便。

搭上台中購物節話題「大家好，台中購物節花錢可以抽車子、房子，有錢盡量花，記得私房錢也要拿出來花喔！」全車響起歡樂笑聲與掌聲，有乘客趣稱這台是升級版的觀光公車。

「乘客開心，我也開心」乘客謝謝他的導覽，他笑回「我才要謝謝乘客，乘客都是我的財神，有乘客，我才有工作」。

陳俊誠表示，他之前開國道客運15年，很少與乘客少互動，開市區客運心態有所改變，他說，乘客印象好願意搭乘，大眾運輸就會好起來，客運業環境也會跟著好，駕駛薪水自然提高，良性循環。

近來駕駛嚴重流失，陳俊誠認為適應工作就會樂在工作，307開到梧棲漁港時，遇觀光客要去海線大型商場，他就提點到梧棲國小騎YouBike，幾分鐘就到商場，站在乘客立場同理心，看到乘客開心的表情，成為他每天開客運的工作重點。

台中客運駕駛陳俊誠，樂在工作，帶來歡樂，經常讓全車乘客為他的表現鼓掌。圖／交通局提供
台中客運駕駛陳俊誠，樂在工作，帶來歡樂，經常讓全車乘客為他的表現鼓掌。圖／交通局提供

梧棲

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