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舊大安溪橋斷橋銜接有譜？ 地方盼竪燈點亮歷史建築

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，吸引觀光人潮。圖／議員李文傑提供
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，吸引觀光人潮。圖／議員李文傑提供

台中市歷史建築舊大安溪橋修復工程3年多前完成，但斷橋銜接工程仍未啟動，市議員李文傑督促市府盡快推動相關工程，建議先設燈光照明，照亮舊大安溪橋，舉辦活動休閒活動，吸引觀光人潮。觀旅局表示評估今年底會出爐。

具有百年歷史的「舊大安溪橋」位在台中市大甲區台一線上，橋體跨越臺中市與苗栗縣界之大安溪，為鐵路與公路共構之橋樑。由於橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，於2004年七二水災沖毀橋墩，形成南、北岸橋體斷橋。

市議員李文傑表示，舊大安溪橋雖已不具交通功能，卻是非常寶貴的歷史及觀光資源。舊大安溪橋歷經3年半的修復工程，早在2021年8月完成，但他一再爭取斷橋銜接的工程卻仍無進度。

李文傑說，歷史建築舊大安溪橋修復完成後，原本荒廢的橋樑可以活絡起來，他多次走訪，發現平日已有不少民眾到這裡來休閒散步，看夕陽、看火車，也有民眾幾乎每天都來慢跑運動，但是，現場缺乏照明，傍晚至入夜之後，視線相當昏暗，恐衍生治安問題。

李文傑強調，舊大安溪斷橋鄰近同樣具有歷史意義的日南火車站，從日南車站步道步行約500公尺就能抵達舊大安溪橋北岸彩虹橋，當地發展協會長期盡心力維護景觀設施。他希望市府不要只注重市區特色景觀橋梁，也應在海線重點燈光改造。

如果斷橋銜工程複雜、經費龐大，很難快速完成，李文傑建議市府可以先設置燈光照明，讓舊大安溪橋亮起來，也延長夏季觀光時間，並且多到這裡舉辦活動，帶動當地觀光資源。

觀光旅遊局長陳美秀表示，舊大安溪橋二側自行車道都已經完成，但涉及文資比較複雜，期末報告月底會出爐，後續觀旅局將會同文化局、建設局等單位討論，確定後續處理方式，並爭取中央經費補助。

大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，吸引觀光人潮。圖／議員李文傑提供
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，吸引觀光人潮。圖／議員李文傑提供
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，至少先設置燈光，照亮大安橋，及引觀光人潮。記者陳秋雲/攝影
大安溪橋已修復3年多，在地人盼斷橋銜接，至少先設置燈光，照亮大安橋，及引觀光人潮。記者陳秋雲/攝影

斷橋 李文 歷史建築

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