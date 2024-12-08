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台裔美籍警察訪台 與台中警交流勤務百態、互換臂章

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供
台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供

台裔美籍警員Frederick在美國爾灣服務6年，近期與女友返台探親，碰巧行經台中公園日月湖時，與公園派出所的所長、警員交流，他熱情分享在美時曾遭揮拳、抓蛇等各種狀況，交流後他也與台中警察互換臂章。

第二警分局公園所表示，上月底時，台裔美籍警員Frederick走進派出所，想了解台、美警察服勤狀況的差異，當時所長吳政和得知來意後，也十分好奇，向他介紹台灣警察日常勤務狀況、裝備。

Frederick也分享，他擔任警員在爾灣服務已經6年，主要負責制服巡邏的勤務，遇過各種案件，曾經幫民眾抓蛇，也有被歹徒挑釁揮拳，因從台灣移居美國，對台灣警察也有著一分特殊情感，趁著此次返台探親旅遊的機會，與警員交流，一償宿願。

育才所副所長陳衍宇、巡佐吳曲偉恰巧也到公園所洽公，陳也分享一中商圈的各種案件，最後Frederick拿出爾灣警局的臂章、部門徽章贈給在場員警。

所長吳政和除拿出臂章交換，也致贈「警察熊」布偶給Frederick留作紀念，眾人一同在巡邏車及派出所前留下合影。

公園所長吳政和表示，台中公園是台中市頗負盛名的觀光勝地，有許多外籍遊客慕名前來，公園所的員警也因而常有透過熱忱服務落實國民外交的機會，此次交流，不只對於美國警察的工作內容有初步認識，雙方就比次一同進行的意見交換及討論，無疑是另類的「台美交流」，可說是相當特別、難得的經驗。

台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供
台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供
台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供
台裔美籍警員近期返台探親，與女友造訪台中公園時，與公園派出所交流、互換臂章。圖／第二警分局提供

美國 警察

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