豐原慈濟宮建醮福宴586桌 6000多人齊聚「相約20年後大典再見」
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌，6000多人齊聚相約20年後大典再見。
豐原慈濟宮清醮活動上月24日到30日，期間廟方推行茹素，豐原區許多餐廳配合改賣素食餐或休息，清醮活動結束，廟方昨晚在豐原區三官壇場地宴請志工和工作人員，席開586桌，各桌都坐滿人，數千人齊聚，許多人說從沒吃過福宴，很新奇，下次要吃慈濟宮建醮福宴要等20年。
廟方表示，清醮活動結束當天向媽祖擲筊請示，一個就應允，媽祖同意20年後再辦清醮大典；許多豐原人說，20年一次的清醮大典，今年比20年前顯得冷清，當年幾乎家戶都請客，在家門口或附近空地設流水席，很多外地客人開車塞在高速公路，來不及趕到豐原吃流水席，彭姓男子說，當年他家請客桌最少桌，也擺上10多桌，今年完全沒宴客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言