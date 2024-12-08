豐原慈濟宮建醮福宴586桌 6000多人齊聚「相約20年後大典再見」

豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌，6000多人齊聚相約20年後大典再見。

豐原慈濟宮清醮活動上月24日到30日，期間廟方推行茹素，豐原區許多餐廳配合改賣素食餐或休息，清醮活動結束，廟方昨晚在豐原區三官壇場地宴請志工和工作人員，席開586桌，各桌都坐滿人，數千人齊聚，許多人說從沒吃過福宴，很新奇，下次要吃慈濟宮建醮福宴要等20年。