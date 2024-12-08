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豐原慈濟宮建醮福宴586桌 6000多人齊聚「相約20年後大典再見」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影

豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌，6000多人齊聚相約20年後大典再見。

豐原慈濟宮清醮活動上月24日到30日，期間廟方推行茹素，豐原區許多餐廳配合改賣素食餐或休息，清醮活動結束，廟方昨晚在豐原區三官壇場地宴請志工和工作人員，席開586桌，各桌都坐滿人，數千人齊聚，許多人說從沒吃過福宴，很新奇，下次要吃慈濟宮建醮福宴要等20年。

廟方表示，清醮活動結束當天向媽祖擲筊請示，一個就應允，媽祖同意20年後再辦清醮大典；許多豐原人說，20年一次的清醮大典，今年比20年前顯得冷清，當年幾乎家戶都請客，在家門口或附近空地設流水席，很多外地客人開車塞在高速公路，來不及趕到豐原吃流水席，彭姓男子說，當年他家請客桌最少桌，也擺上10多桌，今年完全沒宴客。

豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典已結束，昨晚福晏請志工和所有工作人員，席開586桌。記者游振昇／攝影

慈濟 流水席 豐原

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