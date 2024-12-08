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彰女儀隊告別秀 擬以多元選修延續

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化女中儀隊今年五月宣布解散，昨天在彰女校慶中，由37名校友及在校生組成儀隊做最後表演，整齊劃一的動作，留下最美身影。記者劉明岩／攝影
彰化女中儀隊今年五月宣布解散，昨天在彰女校慶中，由37名校友及在校生組成儀隊做最後表演，整齊劃一的動作，留下最美身影。記者劉明岩／攝影

走過53個年頭的國立彰化女中儀隊新血輪減少，今年五月宣布解散，昨天由校友及在校生組成的儀隊隊伍，在校慶最後表演，精采操槍動作留下最美身影，現場歡呼聲不絕，也都十分不捨。

彰化女中校長陳香妘說，校方及家長會會努力留住儀隊，希望儀隊能夠成為獨立的課程，放在多元選修裡，學生可以同時參加感興趣的社團，不會因儀隊而受限制，兼顧儀隊的延續與學生多元發展需求。

彰化女中儀隊在很多慶典表演，常是最吸睛的美麗隊伍，早年招募隊員有學業及身高限制，加入儀隊代表著榮譽感，隊員達幾十人，因學生怕影響學業，新生逐年減少；儀隊表演至少要12人，現在2個年級湊起來仍不足，無法維持基本隊形。

儀隊校友林姍玟號召校友、在校生在校慶做最後一場表演，她說，大家非常踴躍，共有37人參與，包括35位校友與2位在校生，年紀最大的33歲，最年輕僅17歲。

她說，為期半年訓練，每月1次的周末返校練習，克服時間和體力的挑戰，讓最後一場演出達到最好狀態；身為儀隊一分子，當然希望能繼續存在，傳承屬於彰女的榮耀。

彰女儀隊昨在105周年校慶的最後表演，吸引校友、家長及民眾上千人欣賞，除37名儀隊外，還有旗隊校友、樂隊校友及在校生，攜手組成95人表演隊伍，獻上最後一場600秒精采演出。

彰女儀隊穿紅衣白裙制服，整齊劃一的操槍表演，從隊形變換到拋槍動作，如同行雲流水，個個帶著自信笑容，讓上千觀眾高喊「彰女加油」、「妳們最棒了」。

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