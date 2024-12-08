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「郭董棒球場」簡陋 投縣爭取經費改善

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣棒球場又有「郭董棒球場」之稱，但設備簡陋，流動廁所風一吹門就打開，縣議員張婉慈說，縣立棒球場應盡速辦理二期工程，改善看臺、廁所、球員休息室等設施。南投縣教育處表示，明年將向體育署爭取經費改善。

南投縣立棒球場當初由鴻海集團創辦人郭台銘贊助5000萬元，縣府自籌1325萬元興建完成，符合成棒標準場地，也是中興高中棒球隊的訓練基地，讓球隊不必再借場地練球，也省去搭遊覽車奔波的時間。

但棒球場採簡易球場設計，許多設施不夠完善，至今仍無看台、廁所、外野圍籬未設防護墊、球員休息室也只是鐵皮搭蓋，防護網等設施使用7年多也破損，需要修復。

張婉慈說，縣立棒球場應盡速執行二期工程改善球場設施，才能提供完善的球場空間和訓練環境，爭取舉辦各項棒球賽事，成為南投棒球運動進一步發展的基地。

教育處長王淑玲說，今年教育部有一筆發展運動經費，平均每個縣市約有1.5億元經費，縣府也將棒球場二期工程列入，但南投縣這兩年正興建南投、草屯兩座全民運動館，棒球場二期工程經費約5、6千萬元，因此排序殿後。

不過，縣府仍向體育署爭取，如果計畫仍有剩餘款，可以優先考慮縣立棒球場改善。教育處也會將棒球場二期工程列為明年改善項目，繼續向體育署爭取。

另外，棒球場流動廁所問題，南投市公所有一筆預算，已經和市長張嘉哲協調，將增建固定式廁所，改善球場廁所問題。

南投縣 廁所 棒球場

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