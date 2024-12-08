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其人其事／吳侃達植一座森林咖啡館

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
吳侃達發揮建築本科專業，設計出自己理想中的簡約風咖啡館。記者林宛諭／攝影
吳侃達發揮建築本科專業，設計出自己理想中的簡約風咖啡館。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市有一座有大片落地窗的白色建築「有片森林咖啡館」已成為網紅打卡名店，負責人吳侃達除擁有咖啡鑑定師證照，更發揮建築專業設計，讓大家找到寧靜的咖啡森林；他在創業路中跌跌撞撞，因堅持理想，終於獲得共鳴。

「有片森林」咖啡館隨處可見植物，運用天井概念及大片落地窗把陽光引進，各式講究的單品咖啡任君選擇，咖啡館以素面水泥、白色為主調的簡約風讓人印象深刻。

吳侃達是永靖高工建築科、屏科大營建系畢業，曾在建築業當到營建主任，因為父親喜歡喝咖啡，家裡飄著咖啡香是他對家的溫暖記憶，「讓家人喝到一杯好咖啡」是他學烘豆的初衷。

雖在營建業受重用，吳侃達卻對烘咖啡情有獨鍾，假日就去上烘豆課，和同好交流，把上班賺的錢都拿去上課和考證照，從個人烘豆工作室、斜槓到市集擺攤賣咖啡，最後打造出自己理想中的綠建築咖啡館。

「我們想營造從一粒咖啡種子到一杯咖啡的咖啡森林」，吳侃達說，這也是「有片森林，植一座咖啡館」名字的由來，妻子張云瑋是屏科大森林系，學生時代就常聽老婆聊森林，兩人才會想為員林「植一座咖啡館」。

吳侃達表示，其實一開始並沒想到會成為一間網美咖啡館，只是想打造自己喜歡的極簡風空間，不要過多的裝潢反而耐看，他也很喜歡斑葉植物，希望在咖啡館讓大家感受植物四季的變化，能在城市中找到一方寧靜。

吳侃達說，這幾年已有不少外地遊客來訪，希望有片森林就像一扇窗，讓更多人看到員林這個融合農村質樸、與都會風情的城市風貌。

咖啡館 員林 綠建築

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