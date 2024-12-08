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名人思生活／「醫界葉問」廖慶龍 推長照結合拳術

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化骨科名醫廖慶龍是詠春拳高手，對著木人樁練拳，有電影「葉問」的身影。記者劉明岩／攝影
彰化骨科名醫廖慶龍是詠春拳高手，對著木人樁練拳，有電影「葉問」的身影。記者劉明岩／攝影

彰化骨科名醫廖慶龍有中西醫執照，能文能武，除有洞蕭演奏街頭藝人證照，更是詠春拳高手，在診所成立「龍泰體育會」推廣武術，被譽為「醫界葉問」。友人笑說，若有人膽敢上醫院施加暴力，包準倒大楣。

60歲廖慶龍是中國醫藥大學博士、教育部部定助理教授，最近才卸任彰化縣醫師公會理事長，平時忙於看診、教學、開會、社團、演講，也不忘練拳、教拳、吹洞蕭、跳國標舞，還喜歡海釣，活力十足。

「我做事情都會很認真」，廖慶龍說，他是先文後武，學生時代就參加國樂團，也擔任過團長，主修揚琴，開診所後專注洞蕭，還分別考上彰化縣、台中市洞簫演奏街頭藝人，常應邀許多場合展演，自娛娛人。

他說，洞簫曲風偏淒涼、哀怨，演奏一定要融合感情，要先能感動自己才能感動別人，他愛吹一些適合洞蕭的國台語老歌，常勾起一些長者往日情懷，感動落淚，現代年輕人沒經歷過那個時代背景，吹起洞蕭少了那麼一點點滄桑、無奈的味道。

廖慶龍也精於武術，從北少林拳入門，剛到彰化開業時，還開班授課。他說，電影「葉問」上映時，有感於葉問的民族意識、愛國情懷，即邀請葉問姪子盧文錦的得意門生林錫宗，在他家開班傳授詠春拳，另師學陳氏太極拳。

廖慶龍還將武術融入醫療。他說，武術注重下盤功夫，當忙到抽不出時間練習基本功，常蹲馬步看診；針灸、骨折脫臼整復時，就體會如何力起於腳、行於腿，主宰於腰、出於手，需要用力就揣摩如何發勁；看報紙、滑手機就拉筋；工作空檔就打一趟拳調劑，看診中還會不經意比劃個一兩招。

他說，詠春拳在近身格鬥很實用，他正推廣長照結合詠春拳的課程，希望設計一些有趣的課程，讓長者在快樂學習中，達到延緩失能的功效。

他說，練武術更容易有刻苦耐勞、不怕事的大無畏人格氣勢，更能沉穩、冷靜解決問題。

面對醫療暴力頻傳，廖慶龍說，醫療暴力大多是臨時起意衝突，醫護學武術較能避免受害，但這是最後一道防線，重點還是預防，詳細的醫療解釋，避免醫病認知落差誤會最重要。

街頭藝人 醫療暴力

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