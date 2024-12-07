迎最美梅花季 台中新社賞梅安排旅宿要趁早

每年新春時節一月前後，台中市新社區知名的「梅花森林」和「梅花隧道」等景點，梅花競相綻放，進入最美的花季，吸引上萬名遊客慕名前來。台中市觀旅局說，歡迎民眾來賞梅，安排旅宿要趁早，務必要提早訂房。

觀旅局說明，台中市新社區福興里的梅花每逢新春時節一月前後，梅花競相綻放，擁有看不到盡頭的梅花，不分平假日都是遊客的打卡熱點，梅花森林位於福興里豐埔產業道路旁，和梅花隧道距離步行只要十分鐘。

觀旅局長陳美秀說，接續新社花海（台中國際花毯節）活動後，再來最令人期待的就是賞梅花。來到新社區福興里，除了欣賞壯麗的梅花花海外，當地盛產的枇杷、巨峰葡萄更是不能錯過的美味。此外，利用這片梅林所產的醃漬梅子更是風味獨特、回味無窮，是最佳伴手禮。

觀旅局表示，新社的梅花季即將迎來花期，賞梅不必遠求，建議規畫兩天一夜的行程，住宿方面可以就近以豐原、新社的民宿為參考，前往谷關溫泉區住宿也是很好的選擇。