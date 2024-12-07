聽新聞
0:00 / 0:00
迎最美梅花季 台中新社賞梅安排旅宿要趁早
每年新春時節一月前後，台中市新社區知名的「梅花森林」和「梅花隧道」等景點，梅花競相綻放，進入最美的花季，吸引上萬名遊客慕名前來。台中市觀旅局說，歡迎民眾來賞梅，安排旅宿要趁早，務必要提早訂房。
觀旅局說明，台中市新社區福興里的梅花每逢新春時節一月前後，梅花競相綻放，擁有看不到盡頭的梅花，不分平假日都是遊客的打卡熱點，梅花森林位於福興里豐埔產業道路旁，和梅花隧道距離步行只要十分鐘。
觀旅局長陳美秀說，接續新社花海（台中國際花毯節）活動後，再來最令人期待的就是賞梅花。來到新社區福興里，除了欣賞壯麗的梅花花海外，當地盛產的枇杷、巨峰葡萄更是不能錯過的美味。此外，利用這片梅林所產的醃漬梅子更是風味獨特、回味無窮，是最佳伴手禮。
觀旅局表示，新社的梅花季即將迎來花期，賞梅不必遠求，建議規畫兩天一夜的行程，住宿方面可以就近以豐原、新社的民宿為參考，前往谷關溫泉區住宿也是很好的選擇。
觀旅局提醒遊客，由於是旅行旺季，務必要提早訂房，可善用台灣旅宿網方便預訂。此外，臨近的新社地區還有抽藤坑休閒農業區及東勢的客家文化園區等豐富景點，都是值得一遊的好去處。更多旅遊資訊，歡迎至台中觀光旅遊網或在臉書粉絲專頁搜尋相關景點資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言