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台中弘道邀百名長者圍爐 學生包辦義煮、上菜、孝親

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
弘道邀請百名弱勢長輩邀圍爐，以傳統戶外辦桌在興大附農校園內席開24桌。圖／弘道老人基金會提供
弘道邀請百名弱勢長輩邀圍爐，以傳統戶外辦桌在興大附農校園內席開24桌。圖／弘道老人基金會提供

歲末年終，弘道老人基金會今與新加坡商全美世界控股台灣分公司提前邀百名弱勢長者圍爐，以傳統戶外辦桌在興大附農校園內席開24桌，興大附農餐飲科112名學生當總舖師、「一日孫子」，長輩開心圍爐，氣氛溫馨。

今天的圍爐宴，不但學生包辦義煮辦桌、上菜秀，更附上親手寫的卡片，現場還設有指甲彩繪、布袋球等讓長輩體驗，每名長者都有全美志工陪伴服務，學生敲打鍋碗瓢盆表演「亂打秀」、校長簡慶郎裝扮成財神爺發送糖果。

長輩圍爐，志工幫忙夾菜、盛湯，還有樂團現場表演經典老歌，重現昔日吃辦桌回憶。

78歲張爺爺第二次參加弘道圍爐，相當開心，他上台念出學生寫給他的卡片，大讚年輕總鋪師好廚藝，盼明年還可以參加。

興大附農餐飲科連5年與弘道合作百人圍爐宴，包辦每桌11道豐盛菜餚，外場學生專業上菜秀，並向長者介紹菜色、獻上祝福。

外場總召劉佩玟說，她高一到高三都參與圍爐宴，因為與阿公、嬤同住，感情很好，對於能服務弱勢長輩覺得很有意義。

弘道基金會說，服務台中1872名弱勢長輩，寒冬助老服務經費需500萬元，募集一整年關懷獨居弱勢長輩，為長輩歲末除舊布新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、溫馨過年。

興大附農校長簡慶郎裝扮成財神爺，在圍爐宴上發糖果給現場的長輩。圖／弘道老人基金會提供
興大附農校長簡慶郎裝扮成財神爺，在圍爐宴上發糖果給現場的長輩。圖／弘道老人基金會提供
興大附農學生在圍爐宴上，專業上菜，並細心的幫長輩分菜。圖／弘道老人基金會提供
興大附農學生在圍爐宴上，專業上菜，並細心的幫長輩分菜。圖／弘道老人基金會提供
興大附農餐飲科學生連續5年為獨居弱勢長輩吃義煮圍爐宴。圖／弘道老人基金會提供
興大附農餐飲科學生連續5年為獨居弱勢長輩吃義煮圍爐宴。圖／弘道老人基金會提供
興大附農學生在圍爐宴上，專業上菜。圖／弘道老人基金會提供
興大附農學生在圍爐宴上，專業上菜。圖／弘道老人基金會提供

辦桌 長輩

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