台中10大伴手禮131名店爭霸 送鮑魚、蛋捲試吃爆人潮

台中十大伴手禮票選活動，評選出131家伴手禮名店入圍，今明兩天在市民廣場辦市集現場票選，業者紛紛祭出各式優惠搶票，有派出搶票部隊遊行叫賣，也有送鮑魚、蛋捲等排隊爆紅商品試吃，現場擠滿人潮搶好康、提早辦年貨。

台中市工策會總幹事黃于珊說，今年279家業者報名，經專家評選出131家百大伴手禮入圍名單，經11天網路票選、逾2.6萬名網友投票，今明天上午10時至下午4時現場民眾票選，一人一票，明天下午5時揭曉得獎者，並舉行頒獎典禮。

今年參賽店家包括米其林必比登推介餐廳、網路超高人氣排隊名店、青年創業、文創設計精品、在地農產、原民特色商品及社福團體暖心伴手禮，有百年餅店陳允寶泉、旅禾泡芙、阿鏡師手路菜、膳馨、沁園春以及裕元花園酒店，還有外縣市如新竹奇野軒等名店也為參賽來台中展店，競爭激烈。

黃于珊說，現場票選活動競爭熱烈，業者不惜砸重本，祭出超殺優惠、活動，有的提供小禮物，也有的端出排隊、必買的發燒商品免費試吃搶票，工策會也將頒贈「好禮標章」獎狀給入圍店家，透過十大伴手禮帶領業者一起拚經濟。

經發局副局長李逸安說，市府今年以「慶典經濟」主題擴大參與層面，台中購物節延續消費熱潮，吸引萬家店家參與，百貨、零售、餐飲和旅宿業者紛紛提供優惠，創造全國話題性，總消費金額登錄破221億，邀請伴手禮店家加入購物節特約店家。