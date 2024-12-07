掛盧秀燕電話？ 台中購物節12強冠軍簽名球得主現身親曝

台中購物節登錄消費金額破227億元，市長盧秀燕今抽百萬現金、百萬汽車等大獎。一周前抽中12強賽台灣隊簽名球的東勢劉先生現身，被盧追問出當天掛她電話原因「我以為是詐騙集團」。盧秀燕說，一起拚經濟，她並不在意。

「屯區GOGO購」今天下午在大里公園熱鬧登場，盧秀燕宣布，台中購物節今年10月24日起跑，截至今天，消費登錄金額突破227億2600多萬元，累積抽獎券超過1.2億張。

盧秀燕說，台中市購物節蟬聯多年全台銷售冠軍，去年購物節做了358億元生意，其中有1/4是外縣市消費者，明年1月還要抽最大獎區清水區千萬好宅，大家一起來拚經濟。

盧秀燕今天特地邀劉先生到場當貴賓，盧特地牽劉的手說，「請問你上周為什麼掛我電話？」劉答，我以為是詐騙集團。全場哄堂大笑。劉說，拿到簽名球很興奮、不可思議是他拿到，他有看中華隊比賽，這顆球要收藏起來。

盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車得主，陳姓得主是在北區眼鏡行花費1.9萬元，百萬現金得主為張姓得主，在大甲汽車行消費2.6萬元，這2名得主均未接電話，經發局將持續連繫。

經發局表示，今年活動起跑第40天就突破200億消費登錄金額，較去年提前4天達成，今年大里區消費登錄金額破10億元。