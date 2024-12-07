快訊

以為恐攻！南韓第一空降特戰旅長還原戒嚴當晚 坦言「很震驚」

2024日本最可愛高中生！岡山櫻花妹擊敗4.2萬人奪冠 清純學生美照曝光

私訂差勤規定又羞辱同仁 行政院本部也捲入霸凌風波

掛盧秀燕電話？ 台中購物節12強冠軍簽名球得主現身親曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中購物節「屯區GOGO購」熱鬧登場，市長盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影
台中購物節「屯區GOGO購」熱鬧登場，市長盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影

台中購物節登錄消費金額破227億元，市長盧秀燕今抽百萬現金、百萬汽車等大獎。一周前抽中12強賽台灣隊簽名球的東勢劉先生現身，被盧追問出當天掛她電話原因「我以為是詐騙集團」。盧秀燕說，一起拚經濟，她並不在意。

「屯區GOGO購」今天下午在大里公園熱鬧登場，盧秀燕宣布，台中購物節今年10月24日起跑，截至今天，消費登錄金額突破227億2600多萬元，累積抽獎券超過1.2億張。

盧秀燕說，台中市購物節蟬聯多年全台銷售冠軍，去年購物節做了358億元生意，其中有1/4是外縣市消費者，明年1月還要抽最大獎區清水區千萬好宅，大家一起來拚經濟。

盧秀燕今天特地邀劉先生到場當貴賓，盧特地牽劉的手說，「請問你上周為什麼掛我電話？」劉答，我以為是詐騙集團。全場哄堂大笑。劉說，拿到簽名球很興奮、不可思議是他拿到，他有看中華隊比賽，這顆球要收藏起來。

盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車得主，陳姓得主是在北區眼鏡行花費1.9萬元，百萬現金得主為張姓得主，在大甲汽車行消費2.6萬元，這2名得主均未接電話，經發局將持續連繫。

經發局表示，今年活動起跑第40天就突破200億消費登錄金額，較去年提前4天達成，今年大里區消費登錄金額破10億元。

經發局說明，購物節期間規畫在山、海、屯、城各辦活動，盼活絡各地方經濟，除了抽獎環節，還會依照地區主題安排不同的表演及現場互動活動，歡迎民眾共襄盛舉。活動資訊請上台中購物節官網或關注台中購物節粉絲專頁。

台中購物節「屯區GOGO購」熱鬧登場，市長盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影
台中購物節「屯區GOGO購」熱鬧登場，市長盧秀燕現場抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影
台中購物節台灣隊全員簽名球得主東勢劉先生（左）現身，市長盧秀燕（右）拉著他的問「為何掛我電話？」記者趙容萱／攝影
台中購物節台灣隊全員簽名球得主東勢劉先生（左）現身，市長盧秀燕（右）拉著他的問「為何掛我電話？」記者趙容萱／攝影

盧秀燕 詐騙集團

延伸閱讀

斥資2.3億元！台中北屯區新興國小文化樓老舊今改建

台中與日本宮崎縣將締結姊妹市 議員關心簽署名義

東豐快現況全都露 盧秀燕：最難的隧道標25日動工

影／自助洗衣店24小時無人管？ 盧秀燕承諾訂法保公安

相關新聞

朱立倫為簡賜勝授旗 呼籲黨員團結草屯鎮長補選大勝

國民黨主席朱立倫今天到南投縣參加國民黨130周年黨慶，朱立倫說，國民黨產已被民進黨清算、沒收，甚至要追徵、提告，民進黨有...

彰化新港十八庄送大爐 明華園12/20晚演出「劉全進瓜」

彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午由今年值年爐主...

台中10大伴手禮131名店爭霸 送鮑魚、蛋捲試吃爆人潮

台中十大伴手禮票選活動，評選出131家伴手禮名店入圍，今明兩天在市民廣場辦市集現場票選，業者紛紛祭出各式優惠搶票，有派出...

掛盧秀燕電話？ 台中購物節12強冠軍簽名球得主現身親曝

台中購物節登錄消費金額破227億元，市長盧秀燕今抽百萬現金、百萬汽車等大獎。一周前抽中12強賽台灣隊簽名球的東勢劉先生現...

黃燈太短闖紅燈？台中大里這2路口4個月開單3778件

台中市議員林德宇昨關心大里區2處新設科技執法路口，4個月開了7412張罰單，其中以闖紅燈3778件、占51%，有民眾反映...

農閒時期彰化溪州今焢窯趣 明田中鎮也焢窯兼騎鐵車

中彰雲逾500名大人、小孩今到彰化縣溪州鄉焢窯，為讓土窯趕快燒旺，不少民眾帶來散熱的小電風扇臨時當作風鼓直吹窯口煽風，溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。