感謝有您！彰化今表揚志工 4 青年團隊獲選績優服務團隊
彰化縣志工人數逾7萬人，有1384個志工隊，分別各領域服務人群，縣政府在歲末感謝志工過去一年的貢獻，並表揚績優志工，「因為有您，彰化更好、更進步。」
縣政府今在 員林演藝廳舉辦「彰化縣113年度志工表揚」活動，表揚績優長青志工、模範家庭志工、績優青年志工團隊、志願服務獎勵等近千名志工，他們服務時數超過217萬小時，創新高紀錄。
「政府的資源有限，民間的力量無窮。」縣長王惠美表示，無論引導洽公民眾、行政諮詢、活動協助、導覽解說、社區健康篩檢、衛生教育宣導及其它行政事項等各個領域，都能夠看見志工的身影，因為有志工讓城市變得更友善、更有活力，縣政府希望未來有更多年輕人加入志工行列，讓社會和國家更好。
希望工程學習輔導團隊、彰化市城市導覽團隊、二林工商哇哈哈科學服務團與達德商工電機科家電志工服務隊，是今年獲獎的青年志工團隊，其中希望工程學習輔導團隊和彰化市城市導覽團隊，首次榮獲教育部青年發展署青年志工獎項，成為青年志願服務的典範；此外，社團法人彰化縣生命線協會、衛生福利部彰化老人養護中心與員林基督教醫院有4名志工，榮獲今年志願服務獎章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言