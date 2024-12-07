感謝有您！彰化今表揚志工 4 青年團隊獲選績優服務團隊

彰化縣志工人數逾7萬人，有1384個志工隊，分別各領域服務人群，縣政府在歲末感謝志工過去一年的貢獻，並表揚績優志工，「因為有您，彰化更好、更進步。」

縣政府今在 員林演藝廳舉辦「彰化縣113年度志工表揚」活動，表揚績優長青志工、模範家庭志工、績優青年志工團隊、志願服務獎勵等近千名志工，他們服務時數超過217萬小時，創新高紀錄。

「政府的資源有限，民間的力量無窮。」縣長王惠美表示，無論引導洽公民眾、行政諮詢、活動協助、導覽解說、社區健康篩檢、衛生教育宣導及其它行政事項等各個領域，都能夠看見志工的身影，因為有志工讓城市變得更友善、更有活力，縣政府希望未來有更多年輕人加入志工行列，讓社會和國家更好。