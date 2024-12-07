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農閒時期彰化溪州今焢窯趣 明田中鎮也焢窯兼騎鐵車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所舉辦焢窯，希望大人找回童年樂趣，孩子親近土地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所舉辦焢窯，希望大人找回童年樂趣，孩子親近土地。記者簡慧珍／攝影

中彰雲逾500名大人、小孩今到彰化縣溪州鄉焢窯，為讓土窯趕快燒旺，不少民眾帶來散熱的小電風扇臨時當作風鼓直吹窯口煽風，溪州鄉公所貼心準備割稻飯，給土窯尚未燜熟食材的民眾「止飫」，充滿農村溫暖人情味。

溪州鄉位在濁水溪灌溉流域，土壤肥沃呈黑泥色，鄉公所舉辦提拔泥系列活動，今焢窯趣是廣受親子喜愛的壓軸好戲，台中、雲林都有民眾網路報名，限額100組秒殺，報名者今都到場領取玉米、雞腿、地瓜等食材到鄉公所對面農地，各自拿取圓鍬、鐵鏟、廢木材和稻草動手焢窯。

溪州鄉去年第一次舉辦焢窯，發現小朋友在等待食物燜熟之前「很無聊」，因此今年在場邊設置兩座氣墊城堡免費玩、布置稻草人有獎競賽、闖關遊戲和舞台樂曲演奏，參加民眾擔任評審選出布置最有創意的稻草人，獎金最高3千元，參加民眾家庭分組，有的顧土窯，有的絞盡腦汁把稻草人裝飾得美美的。

鄉長江淑芬說，農業時代每到水稻收割後的農閒時期，很多民眾在田地焢窯，時間一到推倒並撥開土窯，分享燜熟的食物，那是快樂時光，溪州鄉公所希望大人藉此活動找回童年，很少接觸田地的孩子認識農村文化和傳統休閒活動，一起感受農村樂活。

無獨有偶，田中鎮公所明天結合騎自行車的鐵馬逍遙遊，在八堡圳旁的天峯寺後面舉辦焢窯活動，要開150窯，主打每組一隻全雞，保證歡樂值回票價，活動同時有古早味烤甘蔗，體驗各式古早趣味童玩，品嘗爆米花，及展售田中鎮優良農特產品，另有舞台區表演節目。

舞台 食材

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