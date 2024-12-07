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朱立倫為簡賜勝授旗 呼籲黨員團結草屯鎮長補選大勝
國民黨主席朱立倫今天到南投縣參加國民黨130周年黨慶，朱立倫說，國民黨產已被民進黨清算、沒收，甚至要追徵、提告，民進黨有無限資源和媒體、網軍，國民黨只能靠黨員團結一致，要從草屯鎮長補選開始，打贏選戰。
國民黨南投縣黨部下午慶祝黨慶，朱立倫為資深黨員頒授證書，其中黨齡超過70年有3人，朱立倫與黨內前輩一起切蛋糕慶生，同時頒發給新加入國民黨的縣議員蔡孟娥等人。展現國民黨世代傳承，團結一心。
草屯鎮長簡景賢11月18日猝死，將在下月辦理鎮長補選，國民黨徵召縣議員簡賜勝對決民進黨縣議員蔡銘軒。簡賜勝感謝大家支持，他將延續簡景賢鎮長推動鎮政，並與縣府許淑華合作擘劃，之後陸續推出好政見，全力開發草屯，讓鎮民有感。
朱立倫為簡賜勝授旗，南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥和黨籍縣議員、鄉鎮長齊聚一堂，展現團結氣勢。
朱立倫說，日前基隆市長謝國樑罷免案中，要感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」，反對票超過同意票，真的很不簡單。草屯鎮長補選也一樣，簡賜勝不僅要贏，更要贏的很漂亮，這是對簡鎮長的最大支持，未來配合縣長許淑華將草屯鎮建設的更好。
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