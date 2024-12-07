彰化新港十八庄送大爐 明華園12/20晚演出「劉全進瓜」

彰化縣無形文化資產「彰化新（伸）港十八庄送大爐」今天舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午由今年值年爐主溪底村泰平宮恭送天上聖母暨聖大爐回伸港福安宮，沿途陣頭綿延，鑼鼓喧天，明年則由新港村九玄宮接任聖大爐。

縣長王惠美說，彰化縣伸港鄉福安宮主祠媽祖，自清代起即為地方信仰中心，其中有近百年歷史傳承的「彰化新(伸)港十八庄送大爐」活動，每年都會由一個村莊擔任爐主宮，今年由溪底村泰平宮擔任，今天將聖大爐送回來，12月14日由新港村九玄宮接棒，舉行聖大爐交接典禮，媽祖遶境賜福民眾，保佑鄉親平安順利、大賺錢。

今天中午舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午1時30分由今年值年爐主溪底村泰平宮恭送天上聖母暨聖大爐回伸港福安宮。縣長王惠美、福安宮主任委員曾添進與各級民代、廟方人員、地方仕紳，參與稟告儀式，祈求媽祖持續保佑。

王惠美指出，彰化新港十八庄送大爐在2020年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產，縣府團隊也積極向文化部爭取，今年獲得文化部核准執行調查研究及保存維護計畫，計畫總經費150萬元，由中央補助80萬元，地方政府配合款70萬元，未來將藉由調查研究進行基本資料建檔及調查記錄製作，以完整紀錄送大爐祭儀的歷史脈絡與發展，藉此將文化傳承給下一代。

伸港福安宮主任委員曾添進表示，彰化縣伸港鄉福安宮恭送天上聖母聖大爐，從早上奉送先鋒回宮繳旨，下午由溪底村泰平宮恭送聖大爐回宮，聖大爐鎮守溪底村泰平宮1年，護佑鄉親無風無災、財源廣進、闔家平安，另外，媽祖入火安座三獻醮大典將在12月20日至22日舉辦，歡迎大家共襄盛舉。