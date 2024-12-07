影／避免重演伯立歐路跑憾事 今廠聯會減碳快樂跑注意交管

為響應政府「淨零碳排」轉型政策，中華民國工業區廠商聯合總會今天早上攜手經濟部產業發展署及產業園區管理局，在彰濱工業區玻璃媽祖廟台灣護聖宮前舉辦為地球減碳快樂跑暨市集園遊會，計有來自全國40個產業園區2000人報名，場面熱烈。

鑑於二林鎮伯立歐公益路跑發生9歲男童遭侵入賽道的休旅車撞死案件，主辦今天這項為地球減碳快樂跑的中華民國工業區全國聯合總會理事長賴博司說，除了感謝警方協助交管外，也協調廠區的廠商今天不要加班，同時投入一百多名志工做好交管，順利而圓滿完成比賽。

目前也是國策顧問的賴博司說，由全國產業園區耗費約5個月的籌備時間催生第一屆「全國產業園區為地球減碳快樂跑暨市集園遊會」，是由產發署、園管局、聯合總會共同舉辦，藉本次辦理快樂跑活動，讓產業園區廠商更了解營運中減碳重要性，也能進一步提升各園區間的合作與凝聚力，建構園區邁向永續發展的決心。

參與路跑人員在健康操熱身後，由產發署楊志清署長、園管局楊伯耕局長、賴博司總會長等人共同鳴槍起跑，全程6公里，共有來自全國40個產業園區、2000人參加，有很多家長帶著小朋友快樂參與路跑，還有廠商抬著鑾轎參加，現場並規劃31攤市集園遊會 包括地球減碳創意競賽、表演節目及摸彩活動等，場面熱烈。