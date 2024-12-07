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清水社區冬至前夕古法製作紅龜粿 恢復大家記憶中美味

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供
清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供

你有多久沒吃過紅龜粿了！清水區新中社社區發展協會，每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，實際讓現代年輕人認識、以及讓中老年人恢復共同記憶中，那塊香噴噴的「紅龜粿」美味。

清水新中社社區發展協會指出，「紅龜粿」做成龜甲和壽桃的紅粄，一般為客家、閩南人時常以此作為神靈作壽、廟會敬神時，或節慶祭神供桌上的供品，然而早已被年輕人所遺忘，因此每年都舉辦「紅龜粿復古傳奇」，吸引社區數百鄉親踴躍參與，大家共同利用紅龜粿扣模，表現好手藝，得到社區媽媽一致的認同與掌聲。

理事長鄭明峰說，紅代表吉祥，龜代表長壽，紅龜粿一直都象徵著團圓和諧、長壽富貴；而復古傳奇紅龜粿是米食文化的推廣，也是文化與美味的傳承，更是社區情感交流的好媒介，85歲的周媽媽就表示，能來參加紅龜粿活動，有如時光膠囊帶自己回到60年前的過年氛圍，心中感到溫馨又熱鬧，在現已經很久很久沒有這種感覺了。

上午，眾人遵循古法製作紅龜粿，並採用黃槿樹葉當墊粿炊蒸，與一般市場用塑膠紙當墊粿，就是有一股不一樣的「香」及在口中的香甜，經蒸熟的紅龜粿特別彈口又香，大家都非常稱讚今年的紅龜粿好吃。

清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供
清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供
清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供
清水區新中社社區發展協會每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，讓現代年輕人認識文化傳承。圖／新中社社區發展協會提供

台中市 年輕人

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