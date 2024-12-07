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清水社區冬至前夕古法製作紅龜粿 恢復大家記憶中美味
你有多久沒吃過紅龜粿了！清水區新中社社區發展協會，每年於冬至前夕將古法製作紅龜粿的過程，實際讓現代年輕人認識、以及讓中老年人恢復共同記憶中，那塊香噴噴的「紅龜粿」美味。
清水新中社社區發展協會指出，「紅龜粿」做成龜甲和壽桃的紅粄，一般為客家、閩南人時常以此作為神靈作壽、廟會敬神時，或節慶祭神供桌上的供品，然而早已被年輕人所遺忘，因此每年都舉辦「紅龜粿復古傳奇」，吸引社區數百鄉親踴躍參與，大家共同利用紅龜粿扣模，表現好手藝，得到社區媽媽一致的認同與掌聲。
理事長鄭明峰說，紅代表吉祥，龜代表長壽，紅龜粿一直都象徵著團圓和諧、長壽富貴；而復古傳奇紅龜粿是米食文化的推廣，也是文化與美味的傳承，更是社區情感交流的好媒介，85歲的周媽媽就表示，能來參加紅龜粿活動，有如時光膠囊帶自己回到60年前的過年氛圍，心中感到溫馨又熱鬧，在現已經很久很久沒有這種感覺了。
上午，眾人遵循古法製作紅龜粿，並採用黃槿樹葉當墊粿炊蒸，與一般市場用塑膠紙當墊粿，就是有一股不一樣的「香」及在口中的香甜，經蒸熟的紅龜粿特別彈口又香，大家都非常稱讚今年的紅龜粿好吃。
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