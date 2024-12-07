快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」餐飲手搖一次看

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

賀兄弟象勇奪台灣大賽冠軍 楊瓊瓔今兌現諾言發放600片雞排

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供

職棒中信兄弟象勇奪4年第3座台灣大賽冠軍後，繼在台中主場洲際球場舉辦封王遊行後，立委楊瓊瓔兌現發放600片雞排諾言，上午分別在潭子及大雅兩地各發150片雞排，並加碼送2025水果月曆，現場氣氛歡樂宛如小型嘉年華，楊瓊瓔表示，發雞排是分享兄弟象奪冠的喜悅，並預告後續將再安排神岡與后里場次，同樣各有150片雞排。

中職總冠軍戰中信兄弟象在台中封王後，台中市長盧秀燕趁勢敲碗祭品文，楊瓊瓔響應發送600片雞排，上午偕同地方議員分別於潭子潭水亭及大雅永興宮舉行，每場限量150片雞排，搭配每年備受好評的水果月曆發送，每處發送1000份水果月曆不到60分鐘秒殺一空，非常搶手，尤其許多民眾呼朋引伴來排隊，拿到雞排後當場開吃。

潭子賴先生說，凌晨4點就來排隊領雞排，果然排到第一個，接下來7點不到整個潭水亭廣場擠滿了排隊人潮；而帶著雙胞胎孫子的阿嬤說，每年我都特地來拿水果月曆，今年還一口氣領到3片雞排，真的很棒！大雅林先生開心表示，早上六點就到永興宮排隊領雞排，而水果月曆不但實用，感受到慶祝封王的熱鬧氛圍，大雅現場8點不到，就已排成一條超過200公尺的長龍。

楊瓊瓔表示，為分享中信兄弟象奪冠的喜悅，並滿足鄉親的期待，她親自挑選當地知名雞排店家，發送外皮酥脆、肉質鮮嫩的雞排，再搭配每年備受好評的水果月曆，成為最吸睛的「慶祝封王組合」希望藉此讓更多人關注棒球運動，並預告將安排神岡與后里場次，同樣各有150片雞排。

慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供
慶祝兄弟象台中封王，立委楊瓊瓔上午分別在潭子及大雅兩地兌現發放600片雞排承諾，先各發150片雞排並加送月曆。圖／立委楊瓊瓔提供

中信兄弟 楊瓊瓔 雞排

延伸閱讀

農業部也傳職場霸凌 分署長被控要下屬罰站2小時

農業部宣傳費逾3千萬 立院經委會減列300萬元

與邱議瑩隔空交火 楊瓊瓔批綠委地圖砲汙蔑國民黨員

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

相關新聞

賀兄弟象勇奪台灣大賽冠軍 楊瓊瓔今兌現諾言發放600片雞排

職棒中信兄弟象勇奪4年第3座台灣大賽冠軍後，繼在台中主場洲際球場舉辦封王遊行後，立委楊瓊瓔兌現發放600片雞排諾言，上午...

豐原迎耶誕三大燈區12月13日將點燈 雪人耶誕老公公跳出來

豐原三大燈區迎耶誕！ 台中市水利局在豐原陽明大樓、軟埤仔溪周邊、葫蘆墩圳三個地點，精心布置各式耶誕燈飾，水利局指出，浪漫...

台中文山焚化廠 6年未動工惹議

台中文山焚化廠工程原訂今年動工，議員批原地踏步6年，昨總質詢送芭樂給環保局長，酸一再跳票。局長陳宏益說，最新規畫汰舊換新...

可服務60人 魚池首家長照中心開幕

台中榮總埔里分院附設魚光社區長照機構昨天在魚池鄉開幕營運，這是魚池鄉首家長期照顧中心，可服務60名失智、失能者，透過日間...

侯秀琹接世華大台中分會長 何欣純：未來會是「女力崛起」的年代

世界華人工商婦女企管協會大台中分會今晚舉辦會長交接， 在總會長林淑敏監交下，新任會長侯秀琹從前任會長張金瑛手中接過印信，...

台中作家獲國際文學大獎卻遭市府漠視？ 文化局說話了

台中作家楊双子憑藉作品「台灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎翻譯大獎，市議員江肇國今批市府漠視。文化局說明，擬頒市民榮譽獎章，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。