賀兄弟象勇奪台灣大賽冠軍 楊瓊瓔今兌現諾言發放600片雞排

職棒中信兄弟象勇奪4年第3座台灣大賽冠軍後，繼在台中主場洲際球場舉辦封王遊行後，立委楊瓊瓔兌現發放600片雞排諾言，上午分別在潭子及大雅兩地各發150片雞排，並加碼送2025水果月曆，現場氣氛歡樂宛如小型嘉年華，楊瓊瓔表示，發雞排是分享兄弟象奪冠的喜悅，並預告後續將再安排神岡與后里場次，同樣各有150片雞排。

中職總冠軍戰中信兄弟象在台中封王後，台中市長盧秀燕趁勢敲碗祭品文，楊瓊瓔響應發送600片雞排，上午偕同地方議員分別於潭子潭水亭及大雅永興宮舉行，每場限量150片雞排，搭配每年備受好評的水果月曆發送，每處發送1000份水果月曆不到60分鐘秒殺一空，非常搶手，尤其許多民眾呼朋引伴來排隊，拿到雞排後當場開吃。

潭子賴先生說，凌晨4點就來排隊領雞排，果然排到第一個，接下來7點不到整個潭水亭廣場擠滿了排隊人潮；而帶著雙胞胎孫子的阿嬤說，每年我都特地來拿水果月曆，今年還一口氣領到3片雞排，真的很棒！大雅林先生開心表示，早上六點就到永興宮排隊領雞排，而水果月曆不但實用，感受到慶祝封王的熱鬧氛圍，大雅現場8點不到，就已排成一條超過200公尺的長龍。