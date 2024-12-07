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豐原迎耶誕三大燈區12月13日將點燈 雪人耶誕老公公跳出來

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，軟埤仔溪有一座高達4公尺的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人。圖／台中市水利局提供
台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，軟埤仔溪有一座高達4公尺的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人。圖／台中市水利局提供

豐原三大燈區迎耶誕！ 台中市水利局在豐原陽明大樓、軟埤仔溪周邊、葫蘆墩圳三個地點，精心布置各式耶誕燈飾，水利局指出，浪漫節慶燈飾設有福祿葫蘆、大雪人、耶誕老公公跳出禮物盒等特色造型，12月13日至明年2月17日大約都在每天下午5時30分至晚上10時30分展出，為遊客帶來視覺盛宴。

水利局表示，配合耶誕節的到來，今年除台中火車站與綠柳川的精彩燈飾，更選定豐原三大區域設置特色主題燈飾打造耶誕氛圍，燈飾主要集中於河岸空間，也希望透過美麗的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，而陽明市政大樓前廣場將以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，燈飾設計融合豐原地方特色，以當地糕餅文化為元素，呈現濃厚在地風情。

此外，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源源源不絕；而軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

水利局特別介紹，葫蘆墩公園第四區還設有一座高達4公尺的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，營造溫馨歡樂的耶誕氣氛，耶誕球廊道更成為整體燈飾的亮點，帶給大家充滿節慶喜悅的感受。

台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，葫蘆墩圳以福祿葫蘆主燈象徵豐盛。圖／台中市水利局提供
台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，葫蘆墩圳以福祿葫蘆主燈象徵豐盛。圖／台中市水利局提供
台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，以軟埤仔溪日光廊道作為迎賓入口。圖／台中市水利局提供
台中市水利局在豐原布置各式耶誕燈飾，以軟埤仔溪日光廊道作為迎賓入口。圖／台中市水利局提供

水利局 燈飾 耶誕節 豐原

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