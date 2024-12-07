侯秀琹接世華大台中分會長 何欣純：未來會是「女力崛起」的年代

世界華人工商婦女企管協會大台中分會今晚舉辦會長交接， 在總會長林淑敏監交下，新任會長侯秀琹從前任會長張金瑛手中接過印信，完成交接儀式。侯秀琹說，她是抱著感恩的心情，承接這份榮耀與責任，未來會努力配合總社，用心於會務，同時發揮世華的女力特色和公益精神。

有意參選下屆台中市長的立法委員何欣純今晚也特別出席祝賀，除了肯定世華大台中分會平日為公益付出，也認為未來會是「女力崛起」的年代，願與世華的姊妹們一起努力。

侯秀琹特別感謝張金瑛、林靜宜前會長以及所有大台中分會姊妹們的支持，未來她會努力「做中學、學中做」，讓世華大台中分會繼續朝學習型的社團邁進，和大家一起成長，同時發揮社會影響力。

侯秀琹和張金瑛本就有好交情，他們共同的友人今都在會中大力捧場，像是劉曉萍所屬的曼妙肚皮舞社表演肚皮舞、丁鴻志醫師表演薩克斯風、知名的舞蹈社團MaxCombo表演街舞，PariJ舞蹈工作室的小朋友表演帶動跳，以及侯秀琹的女兒廖翌廷也表演個人舞蹈，引起不少掌聲，侯秀琴和先生廖興邦都高興的在台下拍照。

另像是侯秀琹友人劉曉萍、曾玉妹、陳明電、張金瑛先生洪聖卿等也都擔任顧問力挺，廖興邦同時也擔任大台中分會顧問，在背後出錢出力。