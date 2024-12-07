台中文山焚化廠 6年未動工惹議

台中文山焚化廠工程原訂今年動工，議員批原地踏步6年，昨總質詢送芭樂給環保局長，酸一再跳票。局長陳宏益說，最新規畫汰舊換新採BOT，建2座各450噸新爐及再生發電設備，預定年底招標。

民進黨議員何文海、李天生昨在市政質詢說，市長盧秀燕任期滿6年，市府堅持要在原址汰舊換新，至今原地踏步。何文海指，台南城西焚化廠BOT案預定2026年2月完成，反觀台中一事無成，眼見台中垃圾大戰一觸即發，對鄉親如何交代？

盧秀燕說，她上任前文山焚化爐案不是採汰舊換新，修繕需10億元，但沒辦法解決空汙，燃燒量仍不足，她任內改汰舊換新，達更大處理量，另採BOT形式，除規畫費用，市府都不用花錢；相較其他城市，台中並未發生垃圾大戰。

何文海說，文山焚化廠發包時間、工期一變再變，連招商都一延再延，經費還從40億暴增到80億。台南8年可完成焚化爐BOT，他預言盧秀燕任期內絕對無法完成一個新的焚化爐。

何文海表示，環保局員工爆料對文山焚化廠的政策多變且沒有進度，感到憂心，目前文山廠一天有高達200噸到300百噸的垃圾處理缺口，潛藏垃圾大戰。

環保局長陳宏益表示，中央修「再生能源發展條例」，售電價格從4元降為2元，財務須重新估算，影響期程。另建材原本抓一噸經費900萬，例如鋼材上下起伏須修正；原預定地太小，變更設計焚化爐場地，滾動檢討。

何文海送芭樂給陳宏益，要求不能再跳票，陳宏益強調年底就會上網公告招標，屆時會有一個綠能發電、最先進的焚化廠。

環保局表示，文山焚化廠最新規畫方案為採全廠汰舊換新BOT方式，興建2爐處理量能每日約450噸的新爐，同時設置再生能源發電設備。

環保局提到，環保局以現有土地面積尋求最佳的焚化廠，建設經費不論40億或80億元，都是廠商投資成本估算，並非市府實際投入經費。環保局須確保財務模型符合最新市場行情，提高民間參與意願。