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台中作家獲國際文學大獎卻遭市府漠視？ 文化局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中作家楊双子以「台灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎翻譯大獎。市議員江肇國（中）今拿著「台灣漫遊錄」質詢。記者趙容萱／攝影
台中作家楊双子以「台灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎翻譯大獎。市議員江肇國（中）今拿著「台灣漫遊錄」質詢。記者趙容萱／攝影

台中作家楊双子憑藉作品「台灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎翻譯大獎，市議員江肇國今批市府漠視。文化局說明，擬頒市民榮譽獎章，表揚楊双子的文學貢獻。

江肇國今在市議會總質詢時說，楊双子獲國際文學大獎，為台灣文學創造了歷史性的一刻，但文化局後續處理極其被動，僅透過臉書粉專表示祝賀，對於後續表揚與合作缺乏規畫，更批市長盧秀燕「會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」。

江肇國強調，楊双子憑著對文學的熱愛持續創作，2015年獲得台中文學獎，但市府與文化局對市級作家長期不重視，不僅沒有相關的長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有，在這次獲得國際大獎也毫無作為，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。

江肇國批評，市府對文學的不重視，台中文學館每年投入逾1500萬元，文學相關推廣活動預算更超過3000萬元，卻未能支持在地創作者以及書寫台中的文學創作，呼籲市府應正視，立即建立完善的表揚與扶持政策，才能讓台中的文化與文學在國際舞台上發光。

文化局說，市府近年邀請楊双子擔任台中文學季講座主講人、書寫台中城寫作工作坊講師、主題特展「四維街1號楊双子筆下的女子宿舍」策展人及推廣活動主講人等。

文化局說明，在楊双子得獎後，立即依台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點，籌備頒發台中市民榮譽獎章，並透過楊的經紀人洽談台中市特色出版事宜，期透過各類文學活動和台中文學獎的舉辦鼓勵創作，培育更多台中市的文學人才。

台灣文學 文化局 楊双子

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