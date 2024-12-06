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何時出訪日本？台中市長盧秀燕回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員林德宇（左）、曾威（右）今在議會質詢，盼市長盧秀燕出訪，能補足日本這一塊。記者趙容萱／攝影
台中市議員林德宇（左）、曾威（右）今在議會質詢，盼市長盧秀燕出訪，能補足日本這一塊。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今年4月訪新加坡、7月訪美西，下一個出訪國家至今未鬆口。台中市議員今在總質詢時，盼盧出訪能補足日本這一塊。盧秀燕說，明年包括日本等都在計畫中，等確定時再跟議員報告。

市議員林德宇、曾威今在議會關心台中與日本城市交流。林德宇說，盧上任後，剔除有3年疫情，剩餘的3年，看不到比較具體跟日本交流，從今年開始補進度，從新加坡到美國，卻遲遲看不到出訪日本計畫。希望盧能夠出訪日本，不要有其他的顧慮，帶著台灣台中隊多與日本交流，「台日友好、台中加油」。

秘書處處長謝佳蓁說，12月12日市府將與宮崎縣簽訂姐妹友好的交流協定。林德宇問，是以「中華台中」、「台灣台中」或「中國台中」名義簽訂？謝答，協定內容是報行政院核定。

林德宇說，他樂見市府與日本宮崎縣交流，也盼盧加加油，趕快補足出訪日本這一塊。他並詢問盧，為什麼還沒有初訪日本計畫？明年是否有計畫？

盧秀燕說，今天中午才親自送邀請函給議長，這次日本是大規模來訪，她執政6年，有近4年碰到疫情，剩下兩年，因為當時不知疫情會持續多久，所以把出訪預算砍了剩下很少，能成行的也不多，以今年來說，去一趟新加坡、美國，大概就沒錢了。

盧秀燕指出，出訪要等到明年，明年包括日本也都在計畫中，但是事情沒有最後敲定，由於市長的出訪必須上級核定，也須跟對方洽接，就像總統出訪一樣，還沒成行都不會公布，等確定會報告。

林德宇接著問，「市長的主觀期待，會不會希望明年出訪日本？」盧秀燕表示，若只講哪個國家、城市，對其他國家不公平，對於所有國家，只要簽署姊妹市或友好城市，都希望交流及出訪。

出訪 日本 林德宇

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