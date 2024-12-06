日治時代的八卦園旅館連幢老屋燒毀 屋主爭取都更

彰化市光復路十幢連幢老屋今年7月遭大火燒毀，其中7間是日治時期的「八卦園旅館」，但因老宅並不是文資建築，部分屋主希望爭取用都更重建，屋主洪先生表示，逾九十年的老屋內部已是危樓很難整修，連幢老屋就在彰化火車站前，若能都更成功，可以成為老屋重建範例，也能活絡火車站前商圈。

彰化火車站前光復路連幢老屋今年遭祝融後，目前仍拉著封鎖線，行人行經騎樓也顯得危險，原本在老屋經營眼鏡行的洪先生說，整排老屋毀損嚴重，要修復很困難，他們已遷移店面，隔壁鄰居原本找工班要來整修，整修到一半，工班也做不下去，說屋頂早期都是檜木、牆是磚造，檜木已燒毀，很多結構即使修了，也很容易塌。

根據國家文化記憶庫中彰化建國科大助理教授連慧珠調查資料顯示，被燒毀十幢老屋中的7 幢是日治時期有名的八卦園旅館，曾是佔據半條街的大旅社，甚至在1930年代（昭和5年）由於台灣興起咖啡店風潮，旅社一樓即是咖啡館，在1960到70年代也是彰化市區最高級與聞名的旅社，從其漂亮的立面，也可一窺當年風華。

洪先生表示，其實彰化火車站周邊有許多老屋，因為沒有翻新又在狹窄的舊街道，導致站前商圈一直活絡不起來，老屋長期又存在建築結構與電路管線的安全性，如果能像台北市鼓勵老屋都更，不僅能提升居民居住品質，也能帶動商圈發展。

洪先生說，十幢的建築面積約303坪，他們十戶中已有6戶同意要參與都更重建，還有4戶未同意或未表達意見，他們也參加過縣府舉辦的「危老重建」說明會，並詢問過估價師等，但發現彰化縣的都更不比台北市容積獎勵高，因此建商興趣缺缺，且地主的意見也還難整合，希望縣府能協助受災戶辦理都更，改建成大樓，才能提升精華商圈土地使用率，否則危樓改建遙遙無期。

彰化縣政府建設處表示，光復路屬彰化市舊城區都市更新地區範圍，目前已舉辦四場社區巡迴座談會進行輔導，因建物及土地均屬私有產權，且地主是否參與都更尚未整合完成，後續縣府將視同意比例予以輔導進行自主更新或採危老重建方式辦理。