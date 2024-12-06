台中網路犯罪破獲率僅北高一半 市長盧秀燕：發生率低

內政部統計，台中市網路犯罪破獲率在全國六都墊底，今年1月至11月網路犯罪案件發生數4557件，破獲1804件，破獲率不到四成，僅北高的一半。台中市長盧秀燕說，台中是第二大城，但發生率居第四，可視為預防罪有成果，警局表示會加強破獲率。

中市議員王立任指出，內政部警政署統計數據，今年1月至9月台中市共發生2487件網路犯罪案件，僅破獲837件，破獲率僅33.66%，遠低於台北市88%與高雄市87.23%的破獲率。他質疑市警局是否有針對網路犯罪的特殊對策，改善目前的破獲率，否則會讓不法分子以為在台中犯罪「安」啦！

王立任說，網路犯罪形式多樣且隱蔽，包括網路色情、線上遊戲衍生犯罪、網路誹謗及網購詐欺等，對市民的財產及人身安全構成嚴重威脅。他強調，市警察局應在技術設備與人員培訓方面投入更多資源，並呼籲市府規劃更完善的防範教育，提升市民數位安全意識，特別是針對未成年人的保護措施。

王立任提到，網路犯罪破獲率低落不但影響市民對治安的信心，更使台中市成為犯罪溫床，網路犯罪不分年齡與性別，任何人都可能成為受害者，他呼籲市府將打擊網路犯罪列為治安工作的重中之重，定期公開偵查成果，讓市民看見具體改善。

議員謝志忠、黃守達、張玉嬿共同要求，台中市警察局與市府應正視此嚴峻問題，制定具體策略，包括增設破案技術設備預算、跨部門合作機制，以及推行數位犯罪防範教育，確保台中市民能在數位時代下享有安心的生活環境。

警察局表示，網路犯罪以刑法詐欺罪、妨害名譽罪、妨害電腦使用罪為大宗，今年1月至11月網路犯罪案件發生數4557件，破獲數1804件，破獲率39.59%，提高近四成。

警局指出，網路犯罪匿名性高、跨境資料調閱困難，不易追查等特性，警局持續要求各單位加強查緝偵辦，積極 提升破獲率。