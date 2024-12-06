南投縣府推出QRCode乘車套票、南投好行卡無限暢遊版
南投縣政府擘劃智慧觀光藍圖，透過數位科技優化從旅遊規劃、遊程購買到實際旅遊的旅客體驗環節，在串接全台最多台灣好行路線之後，5日推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，以及「南投好行卡-交通無限暢遊版」合作南投10條台灣好行路線3日無限搭乘優惠方案，號召國內外遊客來南投旅遊。
洪瑞智秘書長表示，此次南投縣府結合全台最大台灣好行交通路網與旅遊套票，串接全台最多的台灣好行路線，在台灣觀光核心日月潭線領先推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，手機一嗶就能上車，交通智能升級，深度旅遊更便利；另「南投好行卡-交通無限暢遊版」，10條台灣好行合作路線享3日無限搭乘，深度旅遊搭越多省更多。
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